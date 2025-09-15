Lluvias de meteoros brillarán en octubre

A siete ascenderán los fenómenos de este tipo que alcanzarán el próximo mes su punto máximo

El pronóstico de visibilidad indica que este año ofrece condiciones excelentes para observar las Oriónidas. (Foto: PL)

Siete lluvias de meteoros alcanzarán su punto máximo el próximo octubre, incluidas las prolíficas Oriónidas y las brillantes Dracónidas, según adelanta este lunes el portal de noticias astronómicas Starwalkspace.

El día 5 es el pico de las Camelopardálidas de octubre, visible desde el hemisferio norte, y el 8 de octubre será el de las Dracónidas, visibles desde hemisferio norte pero con un pronóstico de visibilidad muy malo, ya que el pico ocurre poco después de la Luna Llena.

Aun así, los astrónomos prevén un breve estallido, con tasas de hasta 100-150 meteoros por hora, según la fuente.

El 21 de octubre será el pico de las Oriónidas, con 20 meteoros por hora, ubicación del radiante en la constelación Orión y visible desde cualquier lugar en ambos hemisferios.

Indica el pronóstico de visibilidad que este año ofrece condiciones excelentes para observar las Oriónidas, conocidas por sus meteoros rápidos y bolas de fuego brillantes y ocasionales, pues su pico coincide con la Luna Nueva.

Para el 11 de octubre es el pico de los Delta Aurígidas (hemisferio norte); el 13 el pico temprano de las Taúridas del Sur (visible desde cualquier lugar); el 18 el pico de Épsilon Gemínidas (visible desde cualquier lugar); y el 24 el pico de Leonis Minoridas (hemisferio norte).