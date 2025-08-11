Los Gallos de la Serie 64

El Campeón Olímpico Frederich Cepeda Cruz encabeza la nómina espirituana de 40 jugadores que representarán a Sancti Spíritus en la próxima campaña beisbolera

Foto: Alien Fernández/ Escambray

El próximo 2 de septiembre comenzará de manera oficial la campaña 64 del béisbol cubano; fecha en la que se desarrollará solo un partido, el inaugural, con sede en la tierra de los actuales monarcas, el estadio Julio Antonio Mella, de Las Tunas. Una jornada después entrarán en acción los demás colectivos.

Frederich Cepeda, recordista en indiscutibles conectados en la historia de la pelota cubana (2 537) estará envuelto en su temporada número 27 con los Gallos del Yayabo, en la que buscará ampliar sus cifras de cuadrangulares (377), dobles (487), impulsadas (1 492) y boletos (2 255).

La selección del Yayabo la integran 4 receptores, 12 jugadores de cuadro, 8 jardineros y 16 serpentineros.

Vestirán los arreos Yaidel Darío Guerra Cabello, Alexei Febles Lorenzo, Osdany Llorente Jiménez y José Daniel Guerra García.

En el cuadro estarán Yasser García Anglada, Erien Antonio Sánchez Rodríguez, Liuben Gallo García, Lázaro Fernández Muñoz, Lainier Rodríguez Marín, Leroy Rojas García, Rodolexis Moreno González, Miguel Martínez Campos, Leandro Pérez Jarrín, Alejandro Rodríguez Rodríguez, Samy Valera Pérez y Enmanuel Rodríguez Matos.

Los jardines serán custodiados por Frederich Cepeda Cruz, Rey Richard Ricardo, Lázaro Fernández Muñoz, Delvis Hernández Quintero, Daniel Jesús González Grey, Dainel Froilán Fernández Castillo, Jean Carlos González Companioni y Frederich Cepeda Echemendía Jr.

Mientras, el cuerpo de serpentineros lo encabezan los abridores Ariel Zerquera Felipe, José Isaías Grandales, José Eduardo Santos Escalante, Alex Guerra Garcés y Carlos Michel Benavides Díaz. Lo completan Yankiel Mauris Gutiérrez, Yanielquis Duardo Rojas, Fernando Betanzos Marrero, Yoannys Hernández Cruz, José Luis Braña Rojas, Miguel Dávila Arretey, José Martínez Santana, Reicher Gómez, Juan Carlos Bello Fabré, José Carlos Santos Escalante y Yoandy López Machado.

Acompañarán a Eriel Sánchez en la dirección los auxiliares Rafael Muñoz Medina y Yunier Mendoza Alfonso; los entrenadores de pitcheo serán Freddy Mario Rodríguez Campo y Noelvis Hernández Puente; el coach de banca, David Pérez Luna; Daniel García Zerquera fungirá como preparador físico; René Hernández Hernández, cargabates; el médico, Remberto Pérez Farfán; el Fisioterapeuta, Rocell Rigñack Fabal, y el comisionado provincial, Nelson Ventura Hernández.

Antes del congresillo técnico, previsto para el 20 de agosto, se seleccionarán el delegado y el estadístico del conjunto.

Eriel Sánchez vuelve a tomar las riendas de los Gallos, después de que Lázaro Martínez guiara a este equipo a alcanzar un quinto y octavo lugares en las dos temporadas precedentes.

El ídolo de Fomento se desempeñó como receptor por 25 campañas; en 10 de ellas vistió el traje de la principal selección cubana en certámenes internacionales. Destacan el título olímpico de Atenas 2004; la plata del I Clásico Mundial, y las coronas Centroamericana, Panamericana y Mundial.

La preselección de Sancti Spíritus inició la preparación con más de 70 jugadores en el estadio José Antonio Huelga y ha desarrollado topes de alistamiento frente a sus colegas de Cienfuegos y Holguín.

Para la venidera Serie Nacional el formato de competencia a emplear será el mismo de los últimos años. Cada conjunto celebrará 75 Juegos en la etapa de clasificación. Avanzan los ocho primeros a la fase de play off de cuartos de finales.

En el pasado campeonato los yayaberos se ubicaron en la octava posición.