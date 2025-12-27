Luisvany Meneses: “Vamos a pelear como Gallos que somos”

El director del conjunto asegura que ha sido una batalla difícil, pero se logró el propósito de clasificar a la postemporada

En una campaña tropelosa, los Gallos consiguieron lo que parecía imposible: la clasificación a los play off de la 64 Serie Nacional de Béisbol.

Pero si alguien nunca dejó de creer en ese boleto fue Luisvany Meneses, a pesar de asumir la dirección con la campaña ya iniciada y en medio de uno de los peores momentos, cuando fue separado el mánager Eriel Sánchez. Por eso, aun cuando ha enfrentado un tremendo reto, hoy se siente uno de los hombres más felices de la tierra. Así lo adelantó a Escambray, horas después del suceso.

“Ha sido una batalla bastante difícil, pero lo logramos. El equipo está muy bien de ánimo, muy contento, tanto los muchachos como el cuerpo de dirección nos sentimos satisfechos con la actuación y esperamos que todo continúe de esa forma”.

Sobre las claves para conseguir la clasificación, Luisvany menciona “la disciplina que ha mantenido el colectivo, las garras, la conducta sobre el terreno, que ha sido muy positiva y adecuada a los tiempos que se están viviendo; la combatividad, la compenetración tan grande que existe entre los mismos muchachos, los deseos de ganar y de ver ese pueblo alegre”.

Al momento de asumir las riendas me dijiste que no podías respirar, ¿ya lo logras?

“Creo que ahora se respira un poquito menos, debido al compromiso con el pueblo, con los muchachos, que es aún mayor. La parte emocional para todos ha sido muy buena, muy positiva. Respirar hondo no es posible aún porque siempre queremos un poco más”.

En condiciones adversas: ausencias, enfermedades, poca respuesta de los abridores, ¿cómo asumir estrategias para mantenerse en la lucha?

“Por la combatividad, la disposición muy buena de la mayoría de los atletas. Los muchachos nuevos han tenido el deseo de estar siempre presente, de hacerlo lo mejor posible. Fueron muy positivos los casos de José Carlos Santos, José Martínez, Reichel Gómez, Leandro Forteza, que lograron asumir esa responsabilidad cuando hizo falta en un momento dado y eso nos ayudó mucho, caminaron juegos que después se convirtieron en victorias que al final nos dieron la clasificación”.

No te tembló la mano para dirigir, cambiar alineaciones. ¿Los dirigiste como niños o como hombres?

“Ya son hombres. No nos tembló la mano ni nos temblará nunca. Cada vez que tengamos que hacerlo, lo continuaremos haciendo, siempre y cuando sea en beneficio del equipo y en aras de lograr las victorias necesarias para continuar en la pelea”.

Han tenido momentos muy tensos los finales, ¿dónde crees que se haya definido la clasificación?

“Todas las subseries son importantes, pero creo que la de Guantánamo fue esencial por esa racha de cinco victorias consecutivas en un escenario que siempre se nos ha hecho muy difícil. Luego, los dos juegos ante Mayabeque en el Huelga, que se jugaron como si estuviéramos en play off; además, ganamos viniendo de abajo, esas siete victorias nos catapultaron y desde ese momento ya estábamos en zona de clasificación. Esos triunfos enseñaron que estos muchachos nunca se dan por vencidos. Mucha gente me ha escrito y me habla de que hay alguna diferencia con años anteriores, cuando les hacían tres, cuatro carreras y bajaban la guardia. Ellos han sido capaces de imponerse a muchas adversidades, como en estos finales que no hemos contado con Grandales ni con Braña y han sido capaces de unir fuerzas”.

Has tenido que innovar en posiciones como la receptoría…

“Sí, esa fue una de las situaciones más duras que se nos dio en durante la campaña y al final fue Rey Richard Ricardo fue quien mejor lo hizo en la posición, aunque hay que resaltar el trabajo que hicieron Alexei Febles, Llorente. A todos muchas gracias por la disposición tan grande que han tenido. Creo que todo el mundo ha aportado algo a estas 41 victorias”.

¿Cuál consideras el momento más complicado?

“Las subseries sucesivas que perdimos 1-4, pero ante Pinar del Río fue muy difícil, pues llegamos a tener entre 11 y 12 atletas enfermos, nos veíamos con las posibilidades de poder ganar y no se logró el objetivo, hubo un día que solo tuvimos dos lanzadores y se nos hizo muy complejo”.

¿En qué cree haberse equivocado Luisvany?

“Creo que me equivoqué un día en un juego que pudimos haber logrado la victoria en el Latinoamericano y nos demoramos en sacar al lanzador, pero son situaciones que se nos dan en la marcha, era mi primera subserie como mánager y creo que de las malas decisiones hay que tomar lo positivo para no permitir que te ocurra lo mismo, a no volverte a equivocar”.

Luisvany se estrena como mánager en un play off al que mira con expectativas y con mente positiva, sin reparar demasiado en el tipo de rival y las tendencias de los pronósticos. Es, dice, la postura de los muchachos, unos con experiencia en postemporada y otros que debutan. A las puertas de esta se sabe con miles de miradas encima. Pero, conseguido el primer paso, ahora espera por el momento clave y les habla a los espirituanos

“Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho hasta el momento, a combatir, a pelear como Gallos que somos. Les decimos que sigan confiando en nuestro equipo, que vayan a apoyarnos en el play off y que va a dar lo mejor de sí en cada salida al terreno para que todo el pueblo esté contento. La afición ha estado con nosotros apoyándonos y por eso invitamos al que esté y al que no esté con los Gallos, este es un elenco que viene a marcar una nueva generación”.