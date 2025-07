Lula evaluará con los BRICS política a seguir para afrontar los aranceles

Luiz Inácio Lula da Silva. (Foto: Getty Images)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, prometió este viernes que combatirá “en todos los frentes” los aranceles anunciados por su homólogo de EE.UU., Donald Trump.

Durante un acto público, Lula mencionó que cuando era procesado por la Justicia, bajo cargos de corrupción, hubo personas que le recomendaron refugiarse en una embajada o irse de Brasil, pero lo descartó. “Quien es inocente no agacha la cabeza, enfrenta las consecuencias”, enfatizó.

En ese sentido, ratificó que planea acudir a la Organización Mundial de Comercio (OMC) e indicó que “conversará con los colegas” de los países BRICS para tomar la mejor decisión sobre cómo afrontar los aranceles, que en principio entrarán en vigor el próximo 1 de agosto.

“Ahora, si no hay manera de resolver esto con el diálogo, cara cara, vamos a establecer [el principio de] reciprocidad. Si imponen aranceles aquí, impondremos aranceles allá. No hay otra cosa que hacer, no hay nada más”, remarcó Lula entre aplausos.

En el mismo evento señaló que Trump está “muy mal informado” y refutó las afirmaciones del magnate acerca de que hay una “relación comercial muy injusta” entre el país amazónico y EE.UU., que en su decir está “lejos de ser recíproca”.

(Con información de RT en Español)