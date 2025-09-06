Maduro activa las milicias nacionales ante amenaza de EEUU

El jefe de Estado aseguró que ”marcha bien” la apertura del Sistema de Alistamiento Permanente, como oportunidad de los venezolanos de incorporarse al sistema defensivo nacional

Maduro convocó este viernes a milicianos y reservistas. (Foto: PL)

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, activó este viernes las Unidades Comunales Milicianas que integran ocho millones de personas, ante el incremento de las amenazas injerencistas de Estados Unidos contra la paz y la estabilidad del país.

Durante una acto en el Gran Salón Simón Bolívar de la Universidad Militar Bolivariana, en Caracas, el jefe de Estado aseguró que ”marcha bien” la apertura del Sistema de Alistamiento Permanente, como oportunidad de los venezolanos de incorporarse al sistema defensivo nacional.

”Hoy es el primer día de la activación operativa organizativa de toda la milicia nacional bolivariana ya estructurada de los ciudadanos y las ciudadanas que se alistaron en las primeras dos jornadas”, dijo.

Maduro convocó este viernes a milicianos y reservistas para iniciar la primera jornada de inducción en los cinco mil 336 Circuitos Comunales de la nación, como parte de los Cuadrantes de PAZ.

Durante su alocución, recordó la historia de Venezuela como nación soberana, felicitó al cuerpo militar y se refirió al control de la hoja de coca.

”Venezuela es un hoy un territorio libre de producción de hoja de coca, libre de procesamiento de droga en el país y muy pronto seremos 100 por ciento libre de cualquier intento de meter ni siquiera un grano de esa droga en el territorio nacional”, enfatizó.

Ante las acciones estadounidenses que violan el Derecho Internacional, señaló que la nación bolivariana ”no ha tenido ni tendrá jamás una doctrina militar, guerrerista, imperialista, colonialista”.

”Allá ellos con sus planes, nosotros tenemos planes para que en Venezuela reine la paz, la estabilidad, la tranquilidad y la unión nacional articulada con el nuevo mundo multipolar que ya nación. Esos son nuestros planes”, apuntó.