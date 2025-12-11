Maduro: Robo de barco inaugura nueva era de piratería criminal

El gobernante reveló que a esta ahora los tripulantes de la embarcación, que lleva a los mercados internacionales un millón 900 mil barriles de petróleo, están secuestrados, desaparecidos y nadie saben dónde están”

El acto de piratería perpetrado por EE.UU. atenta contra la soberanía venezolana y la seguridad marítima regional, según el presidente Nicolás Maduro. (Foto: Prensa Presidencial)

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este jueves que con el robo y secuestro del barco petrolero y sus tripulantes Estados Unidos inauguró una nueva era de la piratería naval criminal en el Caribe.

En jueves de Comuna desde la Sala de Autogobierno «Comuna Amalivaca», en Caracas, en presencia de comuneros y delegados a la Asamblea de los Pueblos por la Soberanía y la Paz de Nuestra América, el mandatario reafirmó el rechazo en todas sus partes a “esta acción de piratería criminal contra todo el Caribe”.

Maduro aseveró que ayer se les cayó la máscara al hacer “un acto absolutamente criminal e ilegal cuando procedieron a un asalto militar, secuestro y robo como piratas del Caribe a una nave mercantil, comercial, civil y privada”.

Indicó que ese buque de paz fue asaltado casi llegando al Atlántico, no en las costas de Venezuela, “sino mucho más arriba, mucho más al norte de Trinidad y Tobago, hacia la isla de Granada”.

El gobernante reveló que a esta ahora los tripulantes de la embarcación, que lleva a los mercados internacionales un millón 900 mil barriles de petróleo y pagaron en Venezuela, “porque todo el que saque petróleo primero lo paga, están secuestrados, desaparecidos y nadie saben dónde están”.

Anunció que dio instrucciones suficientes para que en todas las instancias se hagan las debidas acciones legales, diplomáticas y se tomen las medidas porque “Venezuela va asegurar todas las naves para garantizar el libre comercio de su petróleo al mundo”.

Maduro aludió a los resultados de una encuestadora muy reconocida internacionalmente, la cual reveló que el 96 por ciento de los venezolanos repudian en forma categórica el secuestro, asalto y robo del barco petrolero, y afirmó que “es creciente el repudio internacional a este acto de piratería”. “Ahora resulta, comentó, que a la Guardia Costera y al Ejército de Estados Unidos le dan órdenes para cometer actos de piratería ilegales, ya le dieron órdenes para matar a lancheros que iban por Trinidad y Tobago”, acotó.

Remarcó que ayer se les cayó la máscara a los estadounidenses, porque no son manicomios, ni Tren de Aragua, ni el narcotráfico, sino “el petróleo que se lo quieren robar y Venezuela va a defender su soberanía sobre sus recursos naturales, vamos a volver a triunfar, la victoria nos pertenece hoy, mañana y por siempre”, declaró.

En mensaje al pueblo estadounidense, el Presidente expresó que el destino los tiene que unir en medio de las dificultades, y redescubrir los lazos de admiración y de amor mutuo entre el pueblo de Estados Unidos, Venezuela y América Latina.

“Redescubrir y tejer lazos de amor con el pueblo estadounidense que lo quieren volver a llevar a una guerra por petróleo para que se enriquezcan los multimillonarios, magnates y supremacistas, mientras quienes ponen su cuerpo y su sangre son los hombres y la juventud humilde”, reflexionó.

Desde Venezuela decimos “no a la guerra, que triunfe la paz por encima de todo, de estas locuras infernales de los supremacistas del norte”, enfatizó.