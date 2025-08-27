Más de 1 530 000 estudiantes a las aulas este 1ro. de septiembre en Cuba

Este periodo lectivo tiene la particularidad de que inicia la transformación curricular en el último grupo de grados del III Perfeccionamiento del Sistema de Educación

Nuevos libros llegarán de manera gradual a todo el país, informó en conferencia de prensa Naima Ariatne Trujillo, titular del Ministerio de Educación (Mined). (Foto: José Manuel Correa)

El próximo 1ro. de septiembre, más de 1 530 000 estudiantes de los diferentes niveles de enseñanza de la educación general comenzarán el curso escolar 2025-2026, informó Naima Trujillo Barreto, ministra de Educación, en conferencia de prensa.

Destacó que este periodo lectivo tiene la particularidad de que inicia la transformación curricular en el último grupo de grados del III Perfeccionamiento del Sistema de Educación.

Naima Trujillo Barreto, ministra de Educación. (Foto: ACN)

Significó que los libros entrarán en breve al país, pero no estarán en todas las instituciones educativas antes del 1ro. de septiembre. Sin embargo, este día «se introduce la transformación curricular y se continúa trabajando con los demás textos, porque la actualización del texto como medio de enseñanza es importante, pero no es imposible trabajar sin él, y para eso los niveles educativos prepararon un conjunto de orientaciones metodológicas, didácticas y pedagógicas».

Trujillo Barreto resaltó haber podido insertar en el Sistema Nacional de Educación esa transformación curricular en un periodo de tres años, algo que, dadas las circunstancias económicas complejas, parecía difícil de materializar.

Comentó que se brindará una atención individualizada a aquellos niños en situación de vulnerabilidad en el ámbito familiar, y desde la escuela y los gobiernos en cada territorio se están tomando acciones para asegurar los recursos básicos a esos educandos identificados, «porque nosotros no podemos renunciar a nuestros principios de equidad y de justicia».

En cuanto a los uniformes, la Ministra explicó que han existido dificultades en la producción, por lo que se priorizó, en un primer momento, la distribución para los estudiantes que comenzarán el preescolar, quinto y séptimo grados, en tanto los otros niveles de enseñanza serán atendidos posteriormente.