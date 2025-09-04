Más de 15 millones de dólares suma campaña de apoyo a Cuba en Vietnam

Esta acción demuestra la tradición de humanidad del pueblo vietnamita y la profunda amistad existente entre ambos

Cuba y Vietnam celebran este año aniversario 65 del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. (Foto: PL)

Tres semanas después de su lanzamiento en Hanoi, la campaña de apoyo a Cuba, liderada por la Cruz Roja de Vietnam, sobrepasó hasta hoy los 15 millones de dólares recaudados.

Al actualizar la información al respecto, la organización social humanitaria precisó que, hasta las 20:00 (hora local) de este miércoles, recibió alrededor de un millón 970 mil aportes de personas e instituciones por un monto total de 397 mil 800 millones de dongs (poco más de 15 millones 11 mil dólares).

“Millones de corazones han escrito la armonía de la canción “65 años de amor Vietnam-Cuba”, comentó la propia entidad en su página de Facebook y añadió que “el hito de recibir el apoyo de dos millones está a la vuelta de la esquina”.

La campaña de apoyo al pueblo cubano fue puesta en marcha por la Cruz Roja de Vietnam el 13 de agosto último, en ocasión del 99 cumpleaños del Comandante en Jefe Fidel Castro y en el contexto del Año de la Amistad Vietnam-Cuba y el 65 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

En la ceremonia de lanzamiento, el miembro del Buró Político del Partido Comunista (PCV) y presidente del Frente de la Patria de Vietnam, Do Van Chien, subrayó que esta acción demuestra la tradición de humanidad del pueblo vietnamita y la profunda amistad existente entre ambos.

El programa no solo busca brindar apoyo material para superar las dificultades inmediatas por las que atraviesa Cuba, sino también difundir con fuerza un mensaje de empatía y solidaridad internacional, señaló Van Chien y reiteró que, en cualquier circunstancia, el pueblo vietnamita siempre está junto al pueblo cubano.

Esta –remarcó- es una conexión tradicional de afecto que se extiende por 65 años y en la cual “el cariño fraternal ha superado todas las distancias geográficas y las condiciones económicas para convertirse en un valor espiritual perdurable”.

La meta inicial de la campaña, que se extenderá hasta el próximo 16 de octubre, era recaudar 65 mil millones de dongs y la misma se cumplió en apenas 30 horas.

Según declaró el presidente a.i. de la Cruz Roja de Vietnam, Nguyen Hai Anh, este hecho constituyó una clara demostración de la especial solidaridad, lealtad y firmeza del pueblo vietnamita hacia el pueblo cubano.