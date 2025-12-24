Mayabeque gana su primer partido ante los Gallos

Los yayaberos vieron truncada la racha de siete éxitos en línea lograda en la recta final de la etapa clasificatoria que lo ha situado a las puertas del acceso a la siguiente fase de la campaña

En otro reñido desafío, Mayabeque consiguió como home club su primer triunfo ante los Gallos espirituanos, al ganarles este miércoles tres carreras por dos en la continuación del programa de recuperación de partidos pendientes de la Serie Nacional de Béisbol.

Pese a otra buena faena de su pitcheo y par de jonrones de Daniel Froilán Fernández, los yayaberos vieron truncada la racha de siete éxitos en línea lograda en la recta final de la etapa clasificatoria que lo ha situado a las puertas del acceso a la siguiente fase de la campaña.

Ante las ofertas del zurdo Yohannys Hernández, los Huracanes nivelaron el partido a una en el cierre del cuarto con hit impulsor de Kevin Gamboa, a las que sumaron otras dos en el sexto, por jonrón de M Barroso y tubey remolcador de Daniel Laza, que decretó la explosión del tirador espirituano.

Con Yankiel Mauris en el box conteniendo a la batería rival, el segundo cuadrangular de Daniel Froilán revivió esperanzas entre los discípulos del mentor Luisvany Meneses ante un José Ignacio Bermúdez que lanzó otro gran partido durante ocho entradas completas para hacerse del éxito.

Gallos y Huracanes volverán a enfrentarse este jueves en predios de los segundos, para dar continuidad a un duelo en el que los visitantes marchan con ventaja de dos triunfos por uno.