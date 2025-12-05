Meliá Trinidad Península entre los preferidos en el área del Caribe (+fotos)

La Instalación sobresale por el confort de sus 401 habitaciones, de las cuales 80 están reservadas para el servicio The Level, destinado a huéspedes mayores de 18 años

El hotel está en estos momentos a un 70 por ciento de nivel ocupacional, aseguran sus directivos. (Fotos: Juan Carlos Naranjo/Escambray)

De satisfactorio es evaluado el nivel ocupacional del hotel Meliá Trinidad Península en este 2025; de ello dan fe los criterios registrados en Tripadvisor, una de las principales plataformas de viajes, que ubican la instalación en los primeros escaños de preferencia en el área del Caribe.

Y es que en el moderno centro turístico, categoría Cinco Estrellas, ubicado a escasos metros de la playa en el balneario María Aguilar, confluyen la profesionalidad de los anfitriones, la calidad y variedad de las ofertas y el confort en cada una de sus áreas.

Tales atributos que distinguen al hotel Meliá Trinidad Península le aportan un sello distintivo que otorga marcada estabilidad a su nivel ocupacional, de acuerdo con Reiner Rendón Fernández, subdirector general.

“Hemos entrado a la temporada alta y vamos a alcanzar la ocupación prevista, estamos ahora mismo a un 70 por ciento y vamos a cumplir con la proyección de turistas-días y con el plan técnico económico”.

El directivo aseguró también que, en plena temporada de invierno, este se anuncia como un mes de alza en cuanto al arribo de visitantes foráneos que optan por la modalidad de sol y playa.

“Con las peculiaridades de diciembre, que tiene una primera semana no tan alta y después de la Navidad comienza una fuerte ocupación, esperamos también cumplir el pronóstico de clientes previsto para el mes”.

Sobre el mercado principal de la instalación, Reiner Rendón Fernández aseguró: “Es Canadá, que aporta un por ciento importante, y también el segmento cubano-americano, Alemania, España, Turquía y otras nacionalidades que suman cerca de 23”.

El Meliá Trinidad Península sobresale por el confort de sus 401 habitaciones, de las cuales 80 están reservadas para el servicio The Level, destinado a huéspedes mayores de 18 años que buscan una experiencia más íntima y personalizada.

El centro turístico combina vistas al mar y a las cercanas montañas del Escambray, también se sitúa a escasos kilómetros de Trinidad de Cuba, una de las ciudades coloniales mejor conservadas de América, inscrita en la lista del Patrimonio Mundial desde el año 1988.

Este hotel fue oficialmente inaugurado el 14 de enero de 2024 en el contexto de las celebraciones por el aniversario 510 de la ciudad y marca la entrada de Meliá Hotels International en el destino Trinidad de Cuba.