Melissa en Cuba: El ojo del huracán tocó tierra por Playa El Francés, municipio de Guamá

La pared del ojo de Melissa tocó tierra cubana por el municipio Guamá, en Santiago de Cuba, específicamente en playa El Francés. (Foto: Cubadebate)

El poderoso huracán Melissa, con categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, tocó tierra cubana por Playa El Francés, en el municipio Guamá, en la costa sur de la provincia de Santiago de Cuba, alrededor de las 3 de la mañana de este miércoles 29 de octubre, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto de Meteorología (Insmet).

El devastador organismo tropical avanza con vientos sostenidos superiores a los 200 kilómetros por hora y genera intensas lluvias y marejadas en las zonas costeras. Las autoridades han reforzado la alerta ante el peligro extremo que representa este sistema y continúan el monitoreo constante de su trayectoria y posibles efectos en las próximas horas.

Más de 735 000 personas han sido evacuadas en la región oriental del país, según se dio a conocer anoche en la reunión de chequeo del Consejo de Defensa Nacional, encabezado por el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Entre el 25 y el 27 de octubre, Melissa protagonizó una intensificación explosiva. En apenas 48 horas pasó de tormenta tropical a huracán categoría 5, un fenómeno que sorprendió incluso a los expertos del Centro Nacional de Huracanes. Esta rápida intensificación se debió a la combinación de aguas extremadamente cálidas en el Caribe y la disminución de la cizalladura del viento.

El poder destructivo de Melissa ha reabierto el debate sobre la necesidad de introducir una categoría 6 en la escala Saffir-Simpson. Aunque oficialmente no existe tal clasificación, los vientos registrados por Melissa superan ampliamente los umbrales de la categoría 5, lo que ha llevado a algunos meteorólogos a considerar la posibilidad de redefinir los límites de la escala.

Melissa ha puesto a prueba los sistemas de monitoreo meteorológico: una sonda aérea registró las ráfagas más intensas el 27 de octubre; los satélites mostraron una estructura perfectamente simétrica, típica de los huracanes más organizados, y por primera vez, un avión cazahuracanes obtuvo material audiovisual de un huracán categoría 5.