Melissa en Cuba: El ojo del huracán tocó tierra por Playa El Francés, municipio de Guamá

El poderoso huracán Melissa, con categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, tocó tierra cubana por Playa El Francés, en el municipio Guamá, en la costa sur de la provincia de Santiago de Cuba, alrededor de las 3 de la mañana de este miércoles 29 de octubre, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto de Meteorología (Insmet).
El devastador organismo tropical avanza con vientos sostenidos superiores a los 200 kilómetros por hora y genera intensas lluvias y marejadas en las zonas costeras. Las autoridades han reforzado la alerta ante el peligro extremo que representa este sistema y continúan el monitoreo constante de su trayectoria y posibles efectos en las próximas horas.
Más de 735 000 personas han sido evacuadas en la región oriental del país, según se dio a conocer anoche en la reunión de chequeo del Consejo de Defensa Nacional, encabezado por el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
Entre el 25 y el 27 de octubre, Melissa protagonizó una intensificación explosiva. En apenas 48 horas pasó de tormenta tropical a huracán categoría 5, un fenómeno que sorprendió incluso a los expertos del Centro Nacional de Huracanes. Esta rápida intensificación se debió a la combinación de aguas extremadamente cálidas en el Caribe y la disminución de la cizalladura del viento.
El poder destructivo de Melissa ha reabierto el debate sobre la necesidad de introducir una categoría 6 en la escala Saffir-Simpson. Aunque oficialmente no existe tal clasificación, los vientos registrados por Melissa superan ampliamente los umbrales de la categoría 5, lo que ha llevado a algunos meteorólogos a considerar la posibilidad de redefinir los límites de la escala.
Melissa ha puesto a prueba los sistemas de monitoreo meteorológico: una sonda aérea registró las ráfagas más intensas el 27 de octubre; los satélites mostraron una estructura perfectamente simétrica, típica de los huracanes más organizados, y por primera vez, un avión cazahuracanes obtuvo material audiovisual de un huracán categoría 5.
