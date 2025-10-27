Ministerio de Educación de Cuba anuncia interrupción del curso escolar en varias provincias

Desde este 27 de octubre recesaron las actividades docentes en todos los tipos y niveles de enseñanza en las provincias desde Guantánamo hasta Camagüey

El curso escolar tendrá interrupciones en correspondencia con las fases decretadas y las apreciaciones de los Consejos de Defensa. (Foto: Arelys García/Escambray)

El Ministerio de Educación de Cuba anunció la interrupción del curso escolar en varias provincias del país, en correspondencia con las fases decretadas por la Defensa Civil ante el inminente impacto del huracán Melissa.

Desde este lunes 27 de octubre recesaron las actividades docentes en todos los tipos y niveles de enseñanza en las provincias desde Guantánamo hasta Camagüey, informó la institución en nota oficial divulgada por el Canal Educativo de la televisión cubana desde su perfil institucional en Facebook.

En Ciego de Ávila, Sancti Spíritus, Cienfuegos y Villa Clara se dispuso la suspensión gradual de las actividades en los centros internos, mientras que los restantes niveles educativos mantendrán sus funciones hasta nuevas indicaciones.

Las provincias desde Matanzas hasta Pinar del Río, así como el municipio especial Isla de la Juventud, continuarán las clases en condiciones de normalidad, aunque se prevé informar de manera progresiva las decisiones que correspondan, según evolucione el fenómeno meteorológico.

El Ministerio exhortó a las familias a mantener la disciplina, la solidaridad y la responsabilidad en el cuidado de niñas, niños y adolescentes, y a cumplir estrictamente las orientaciones de la Defensa Civil y las autoridades locales.

La nota oficial recordó que la seguridad de la población constituye la prioridad esencial en el enfrentamiento a este evento meteorológico, y que las medidas adoptadas se ajustan a la estrategia nacional de protección ante desastres.

Por la importancia de la información, la ACN reproduce íntegramente la nota informativa:

Nota informativa del Ministerio de Educación de la República de Cuba



Ante el impacto inminente del huracán Melissa, el Ministerio de Educación insta a todas las familias a mantenerse informadas y cumplir las medidas de la Defensa Civil:

– El curso escolar tendrá interrupciones en correspondencia con las fases decretadas y las apreciaciones de los Consejos de Defensa.

– Desde mañana lunes 27 de octubre recesa la actividad docente para todos los tipos y niveles de educación en las provincias desde Guantánamo hasta Camagüey.

– Las provincias de Ciego de Ávila, Sancti Spíritus, Cienfuegos y Villa Clara, recesan gradualmente las actividades en los centros internos y mantienen las de los restantes niveles educativos.

– Las provincias desde Matanzas hasta Pinar del Río y el municipio especial Isla de la Juventud, continúan las actividades en condiciones de normalidad e informarán de modo gradual las decisiones que correspondan.

– Exhortamos a la mayor prudencia, solidaridad y responsabilidad en el cuidado de nuestras niñas, niños y adolescentes, en cada barrio la alerta oportuna.

La Habana, octubre 26 de 2025

Año 67 de la Revolución