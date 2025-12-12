Ministerio Público de Honduras revela nuevos audios sobre el fraude electoral (+video)

Los tres audios fueron presentados por Yuri Mora, porfavoz del ministerio, quien anunció que estos audios serían procesados por la Unidad de Delitos Electorales

El Ministerio Público y la Unidad de Delitos Electorales presentaron este jueves nuevos audios que relacionan a la consejera Cossette López en supuestas instrucciones irregulares durante el proceso eleccionario de Honduras, del cual se desconocen los resultados oficiales tras 11 días desde su celebración.

Los tres audios fueron presentados por Yuri Mora, porfavoz del ministerio, quien anunció que estos audios serían procesados por la Unidad de Delitos Electorales en una presentación preparada para dar a conocer esta nueva evidencia.

Ya en octubre, el integrante del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Marlon Ochoa, presentó ante el Ministerio Público (MP) una USB con 24 audios que, según afirmó entonces, revelaban un plan para desacreditar el proceso electoral de 2025 y generar una crisis de legitimidad post-electoral.

En los audios mostrados se puede escuchar una voz femenina, la cual asocian con la de Cossette López, donde expresa su preocupación por la filtración de las llamadas y las denuncias que se han realizado por parte de organizaciones de derechos humanos. En uno de los fragmentos se escucha a la voz femenina preocupada por como llegan a recibir las llamadas y que la denuncia podría ser por espionaje, e incluso reaccionar asustada en un momento donde, por lo que se puede escuchar, abren la puerta del espacio donde se encuentra.

“Vos sabés la instrucción que hay. Una sí, una no, una sí, una no, una sí, una no”, se puede escuchar en el audio en alusión a las actas. Seguidamente, agrega que “hay unas que mandaron a “manchar”. Esas son las que nos importan a nosotros”.

En el último de los audios revelados se le escucha dar instrucciones sobre lo que aparenta ser una coartada relacionada con las credenciales, preguntando a la otra persona qué va a decir cuando le cuestionen por las mismas. “Si se llegan a dar cuenta, estamos refritas”, concluye la voz femenina en la conversación del último audio mostrado por el portavoz del Ministerio Público.

Ante estas declaraciones, el fiscal general del Ministerio Público, Johel Zelaya, anunció que continuará acompañando el trabajo de la Unidad de Delitos Electorales. “Jamás el Ministerio Público se va a prestar para implantar audios que no son”. Aseguró que los audios son reales y que él siempre ha dicho con respecto a este caso que la verdad llega por sí sola.

Las elecciones electorales de Honduras se celebraron el pasado 30 de noviembre. Aún el CNE no ha emitido el resultado definitivo del proceso, que ha estado marcado por una abierta injerencia estadounidense e irregularidades y denuncias de fraude, incluido el hackeo del TREP (Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares).

La Comisión Permanente del Congreso Nacional de Honduras condenó el miércoles, en palabras de su presidente, Luis Redondo, la injerencia del mandatario estadounidense, Donald Trump, y rechazó validar un proceso manchado por presiones internas de estructuras del crimen organizado.

Las elecciones del pasado 30 de noviembre han sido marcadas por denuncias de alteraciones de miles de actas de votación a favor del candidato apoyado por EE.UU., e incluso 11 días después de su celebración no han sido anunciados los resultados oficiales.

