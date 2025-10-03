Minrex: Se gesta un pretexto para una acción militar contra Venezuela

A través de un comunicado la Cancillería cubana dejó constancia de que EE.UU. va intensificando las acciones que buscan justificar una agresión militar contra Venezuela

Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.

Como alertara el Gobierno Revolucionario el pasado el 18 de septiembre, la escalada de acciones del gobierno de los Estados Unidos para justificar una agresión militar contra la República Bolivariana de Venezuela se ha sostenido y se incrementa.

La extraordinaria acumulación de medios militares en el Sur del Caribe, las recientes incursiones ilegales de aviones de combate estadounidenses en una Región de Información de Vuelo venezolana, la reiterada destrucción de embarcaciones civiles y el asesinato de sus tripulantes, y el anuncio de que acciones militares de esta índole se trasladarían a zonas terrestres, se complementan con la notificación de que los Estados Unidos estarían en un conflicto armado no internacional contra combatientes ilegales.

Esta insólita notificación, que intenta legitimar y justificar acciones militares de mayor envergadura, pudiera constituir el pretexto para ejecutar una acción militar contra Venezuela, en violación de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional.

Una agresión militar directa contra Venezuela desencadenaría un conflicto armado que tendría incalculables consecuencias para la paz, la seguridad y la estabilidad de Nuestra América.

Reiteramos el firme e inquebrantable apoyo de Cuba al gobierno bolivariano y chavista de Venezuela y a la Unidad Popular y Militar del pueblo venezolano. La agresión militar debe detenerse para que se preserva la paz en América Latina y el Caribe.

La Habana, 3 de octubre de 2025.