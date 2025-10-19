Nadador espirituano a Parapanamericanos Juveniles

Su presencia en la cita chilena confirma el ascenso del joven, que en la edición 60 de los Juegos Escolares Nacionales logró cuatro medallas doradas y una de plata

El fomentense competirá en los 50 metros libre, 100 metros pecho y 100 metros espalda.

El nadador espirituano Yoan López González, de la categoría S8, conforma la delegación cubana que asistirá a los VI Juegos Parapanamericanos Juveniles de Santiago de Chile, pactados del 31 de octubre al 9 de noviembre próximos.

Contactado por Escambray, el fomentense expuso que competirá en los 50 metros libre, 100 metros pecho y 100 metros espalda. “De manera general pude realizar una buena preparación con el propósito de obtener un buen resultado, tanto como incluirme en las finales y luego luchar por una medalla, ya que soy el atleta de más perspectivas dentro de los cinco nadadores que asistimos”.

El muchacho de 17 años asegura: “Esta es una oportunidad para enfrentarme a rivales del área que tienen mucho nivel y ahí uno se mide y ve cuánto le falta. Mi sueño es poder estar en unos Juegos Paralímpicos y sé que si me esfuerzo mucho, lo puedo alcanzar”.

Esta es la segunda ocasión en que el joven interviene en unos Parapanamericanos. La anterior fue en Bogotá, Colombia, en el 2023, cuando Cuba intervino por primera vez con cosecha de 11 medallas de oro, siete de plata y tres de bronce, que le garantizó el octavo lugar por naciones.

Yoan se formó como nadador en los ríos cercanos a la comunidad de Sierra Alta, en el lomerío fomentense, de la mano de su papá Iroelio. “Él fue quien me enseñó a nadar porque desde pequeño me gustó, luego llegué a la EIDE Lino Salabarría con ocho años por captaciones que se hicieron a través de la Aclifim. Lo que he alcanzado se lo debo a todo el colectivo de entrenadores que ha trabajado conmigo todos estos años, en especial María Cristina Pacheco, de la EIDE”.

Forman parte de la delegación a la cita andina los también espirituanos Amaury Valle Mencía, entrenador de atletismo, y Pedro Armando García, oficial de tenis de mesa.

Cuba asiste con 38 deportistas en cinco disciplinas: atletismo, pesas, tenis de mesa, natación y judo.

La participación de Yoan en este certamen expresa los saldos favorables del deporte para personas en condición de discapacidad en la provincia espirituana, que logró ubicarse en el segundo lugar en la más reciente edición de los Juegos Escolares Nacionales de su categoría, con una importante cosecha de 26 medallas de oro, tres de plata y tres de bronce.