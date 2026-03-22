La casa grande de Fomento (+fotos)

Con esa frase los fomenteses suelen referirse a la ESBU Mártires de la Familia Romero, prestigiosa institución educativa de ese municipio espirituano que sobresale por la calidad de su claustro, la dedicación de los estudiantes y sus familias

Por sus incansables esfuerzos en materia educativa y preservación del medio ambiente, la ESBU Mártires de la Familia Romero recibió el premio Pilar de la Paz de la Unesco en el año 2000. (Fotos: Cortesía del centro)

La casa grande Fomento es el calificativo con que los hijos de esa tierra suelen referirse a la ESBU Mártires de la Familia Romero, prestigiosa institución educativa de ese municipio espirituano que, tras más de 45 años, continúa apegada a sus valores fundacionales, entre los que destacan la importancia de la calidad de la educación para garantizar generaciones de hombres y mujeres con mucho por aportar a la sociedad cubana.

El máster en Ciencias de la Educación Rogelio León, director de ese centro educativo desde hace varios años, precisa: “Nuestra secundaria sobresale por la excelente calidad de los docentes, la dedicación de los estudiantes y sus familiares, así como su compromiso inquebrantable con los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”.

Tales méritos la avalaron en 1991 para pasar a formar parte de la Red de Escuelas Asociadas a la Unesco (RedPEA), organización internacional que otorgó a la institución fomentense el prestigioso premio Pilar de la Paz en el año 2000, galardón que solo ostentan 10 escuelas en toda Cuba.

“Este premio es el gran orgullo de nuestra escuela, un reconocimiento más que merecido a todos los que hemos formado parte del centro y trabajado tanto para que alcance estos resultados”, asegura su director.

La preservación del medio ambiente, el reciclaje, la alimentación sostenible, la cultura, la instrucción a los educandos para prevenir el embarazo en la adolescencia, el contagio de enfermedades de trasmisión sexual y el consumo de drogas y otras sustancias nocivas para la salud, así como la necesidad permanente de utilizar la educación como motor de cambio para asegurar un futuro mejor son algunas de las líneas que siguen los principales proyectos de la ESBU.

Entre ellos destacan el vínculo con el refugio de vida silvestre Lomas de Fomento, centrados en proteger la flora y fauna del territorio; y el estudio de la historia a través de la Ruta del Esclavo, un proyecto que ahonda en la trata trasatlántica de esclavos africanos hacia América y los horrores que ello implicó.

Además, el Proyecto Patrimonio Mundial en Manos de Jóvenes, centrado en cuidar todo aquel bien patrimonial de generaciones pasadas para que, también, las venideras puedan disfrutarlos y aprender de ellos.

En estos momentos en la ESBU Mártires de la Familia Romero están inmersos en la aplicación de la estrategia Transformando Futuro, de conjunto con la Unesco, que persigue mejorar la calidad de la educación en materia de sostenibilidad a nivel global, para ser más eficientes en el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030; cuyos resultados serán presentados en los próximos meses a instancias internacionales.

Todo ello ha tributado a que este centro educativo fomentense haya sido merecedor de la condición de Vanguardia Nacional durante ocho años consecutivos; de igual forma, ha sido elegido como escenario para llevar a cabo el seminario de escuelas asociadas a la Unesco en Cuba en dos ocasiones, por considerársele centro de referencia en este aspecto a nivel nacional.

“Mártires de la Familia Romero es el mayor centro cultural del municipio, no en vano es conocida como la casa grande de Fomento, un lugar que todos los fomenteses recordamos con mucho cariño, pues bien, nos hemos formado aquí o lo han hecho nuestros hijos y nietos”, refiere su director.

Asimismo, puntualiza que los cerca de 470 estudiantes y más de 50 trabajadores, junto a toda la familia fomentense, siguen con el pie en el estribo para que esta escuela continúe abriendo sus puertas a diario y llene de conocimientos, cultura y armonía a los adolescentes de ese territorio espirituano.