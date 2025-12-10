No se reportan lesionados en incidente de avioneta en La Sierpe (Noticia en construcción)

El incidente se produjo por un fallo en los frenos. La tripulación no sufrió daños

Ilustración. Escambray.

El choque de una avioneta de regadío modelo 18-1832 perteneciente a la Empresa Nacional de Servicios Aéreos (ENSA) contra oficinas radicadas en la pista de la localidad de Las Nuevas, en el espirituano municipio de La Sierpe, uno de los mayores emporios arroceros de Cuba, provocó este miércoles daños materiales, pero no se reportan lesionados.

El hecho ocurrió, al decir de testigos presenciales, alrededor de las 6:55 a.m., cuando la referida avioneta impactó contra la infraestructura administrativa por causas que serán investigadas oportunamente.

De manera preliminar, se conoció que el incidente ocurrió cuando a la aeronave le fallaron los frenos y arremetió contra el inmueble, pero afortunadamente la tripulación, compuesta por el piloto y un técnico, no sufrió perjuicios.

Según confirmó en exclusiva para Escambray Ernesto Cuéllar, director de la ENSA, en estos momentos se traslada junto a una comisión de expertos hacia el lugar de los hechos para evaluar las causas del suceso, así como los daños materiales.

Las avionetas similares a la que se impactó contra estas oficinas en Las Nuevas son comúnmente utilizadas en Cuba para la fumigación de plantaciones arroceras y la extinción de incendios, incluidos los de grandes proporciones, como el ocurrido en la Base de Supertanqueros de Matanzas.