Educar cuenta como arte (+fotos)

En el municipio La Sierpe se conmemoró el Día del Instructor de Arte

Para conmemorar el Día del Instructor de Arte tuvo lugar una emotiva actividad en el municipio de La Sierpe. (Foto: Gisselle Adir Estrada)

Para celebrar el Día del Instructor de Arte, la Casa de Cultura Argelio García Rodríguez, de La Sierpe, se trasladó al concurrido bulevar de la localidad, donde los vecinos y visitantes disfrutaron de los trabajos realizados por jóvenes talentos del municipio.

“Contamos con stands de historia, artesanía, farmacia, muñequería, tenemos la librería insertada, la biblioteca y al final del paseo los estudiantes realizaron un mural que muestra las diferentes manifestaciones artísticas”, explicó Yamir Palmero Abstengo, director municipal de Cultura.

“A raíz de la situación actual contamos con la participación de educandos insertados provenientes de la Escuela Elemental de Arte Ernesto Lecuona y el Centro Provincial para la Enseñanza Artística (CPEA) en Santa Clara. Ellos nos apoyan en la realización de todas estas actividades”, afirmó.

Una de las exposiciones más esperadas fue la de muñequería, que presentó una variedad de muñecos artesanales creados por Bladilainy Claro, artesana que además de crear maravillas y ser de las más activas ofrece exposiciones transitorias de su arte en los portales del centro.





Obras representantes por los pequeños sierpenses. (Fotos: Cortesía de Yamir Palmero)

La energía contenida por los infantes durante estas semanas sale a luz en medio de actuaciones, exposiciones y juegos. “Invitamos a los niños de la escuela primaria Antonio Maceo para que recorrieran cada stand y vieran las actuaciones de nuestra brigada artística”, dijo Palmero.

Los jóvenes artistas conocidos como los Guaracheros del Sur, guiados por sus instructores, ofrecieron una serie de presentaciones de teatro, danza tradicional cubana y canciones populares, obras que reflejan la diversidad cultural y el compromiso de los instructores con el desarrollo del arte y la creatividad en la comunidad.

“Para mí es un orgullo, porque el objetivo de cada instructor es tener sus propios talleres de creación y guiar a los niños y jóvenes”, comentó Yaima Caballero, directora de la Casa de Cultura del municipio e instructora perteneciente a la tercera graduación.

Este evento fue una oportunidad para que la comunidad vea el talento emergente. La cabecera municipal reafirmó su compromiso con la cultura y el arte como pilares fundamentales en la formación integral de las nuevas generaciones.