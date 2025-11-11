Nuevos desafíos para los Gallos del Yayabo

El conjunto espirituano se mantiene en zona de clasificación cuando le quedan por delante rivales directos como Holguín, las Tunas y Mayabeque

Los Gallos se enfrentan a partir de este martes a los Toros de Camagüey . (Foto: Roberto Javier Bermúdez/Escambray)

Los Gallos de Luisvany Meneses se enfrentan a partir de este martes a los Toros de Camagüey con el objetivo de mantenerse o mejorar el sexto lugar que ocupan actualmente en la tabla de posiciones de la 64 Serie Nacional de la pelota cubana.

A ese pareo llegan los Gallos tras superar en el terreno en tres partidos a las Avispas, mientras se llevaron la cuarta sonrisa tras la apelación del alto mando yayabero de la utilización de un lanzador impropio y, debido a la violación del reglamento del colectivo técnico santiaguero, el triunfo se revirtió a favor de Sancti Spíritus, que ahora acumula 25 juegos ganados con 20 derrotas.

“En la semana de descanso activo que tuvimos por las incidencias del huracán Melissa —expresa el mánager Luisvany Meneses—, nos mantuvimos entrenando en el Huelga y, con esta preparación que continuamos, tratamos de salir al terreno a hacer la tarea que nos tocaba y lo logramos. La victoria nos sonrió a nosotros, y ojalá en lo que resta del calendario sigamos sumando triunfos para buscar la clasificación”.

Este enfrentamiento particular ante Santiago de Cuba resultó el sexto compromiso particular que ganan los Gallos de los nueve desarrollados hasta el momento en la presente Serie Nacional de Béisbol. Triunfaron, además, ante Villa Clara (4-1), Ciego de Ávila (3-2), Isla de la Juventud (3-2), Industriales (3-2), y Matanzas (3-2).

En estos primeros 45 choques, los espirituanos solo han perdido los duelos ante Cienfuegos (2-3), Granma (2-3) y Pinar del Río (1-4). La nota más discordante fue, precisamente, en la última visita a la tierra de Vuelltabajo.

Al respecto, el mánager yayabero apunta: “No somos de los que nos caracterizamos por justificar, pero a Pinar del Río llegamos con más de 10 peloteros enfermos con la virosis, mientras dos lanzadores claves como Yankiel Mauri (su esposa dio a luz) y el zurdo Alex Guerra no pudieron hacer el viaje. Todo ello redundó en que se perdiera esa serie particular con un saldo tan negativo”.

Al pareo frente a los Toros de Camagüey llegan los Gallos con estadísticas de bateo de 262 de promedio colectivo, en el lugar 12; su pitcheo marcha segundo a nivel de país, con 3.88 PCL, sólo antecedido por el de Mayabeque que trabaja para 3.63, mientras su defensa se mantiene en el séptimo escaño (967), con 54 marfiladas.

Tras los cinco partidos en el Cándido González, Sancti Spíritus enfrentará dos rivales fuertes: Artemisa que marcha séptimo, con 23 triunfos y 19 derrotas, y al equipo revelación del torneo, los Cachorros de Holguín, anclados en la cima, con 29 sonrisas y 15 descalabros.

En el cierre de la etapa clasificatoria los espirituanos se medirán en el Balcón del Oriente cubano con Las Tunas, actual campeón de Cuba, y cierran jugando en sus predios del estadio José Antonio Huelga frente a Mayabeque.

(Con información de Joaquín Gómez Serra publicada en la página oficial del Inder en Sancti Spíritus).