Nuevos profesionales para la Salud en Yaguajay

Unos 20 nuevos profesionales se sumaron durante este 2025 al sector de la Salud en Yaguajay para prestar servicios en diferentes áreas.

Según explicó a Escambray Lilianny Expósito Fando, jefa del Departamento Docente en la Dirección Municipal del ramo en el norte espirituano, dentro de los egresados se encuentran médicos generales, enfermeros, epidemiólogos, estadísticos y estomatólogos, todos comprometidos con garantizar una atención médica de calidad.

Expósito Fando agregó que Meneses, Venegas y la cabecera municipal se benefician con estos profesionales, que también se insertan al camino de la superación a través de las especialidades de Medicina Familiar, Medicina Interna y Estomatología General Integral.

De igual forma, apuntó que el municipio cuenta con 133 estudiantes dentro de las opciones de pregrado, así como otros 46 en el posgrado, los cuales también nutrirán las instalaciones sanitarias de la geografía yaguajayense en próximas etapas.

La jefa del Departamento Docente en la Dirección General de Salud en Yaguajay recalcó que el territorio tiene el privilegio de disponer de un claustro integrado por 148 profesores: 17 auxiliares, 87 asistentes, 44 instructores y 12 educadores a tiempo parcial para la Enseñanza Técnica y Profesional de Enfermería, Medicina y Posgrado.

Asimismo, destacó que 84 de esos profesores poseen el título académico de máster, 138 resultan especialistas de primer grado y 19 de segundo grado, mientras que dos aspiran a alcanzar la categoría investigador.

Por último, refirió que Yaguajay tiene varios escenarios docentes para formar a las nuevas generaciones, entre ellos 61 consultorios del médico y la enfermera de la familia, cuatro policlínicos universitarios, un hogar materno y una casa de abuelos, dos hogares de ancianos, un centro de salud mental y taller de electromedicina, la clínica estomatológica y el hospital municipal, además de las cuatro áreas de salud de la zona.