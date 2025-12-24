Obra con sello trinitario engalana sede de la ONU de Nueva York

Yudit Vidal Faife es la única artista de Cuba que integra una colección que visibiliza la diversidad creativa que prolifera en prácticamente todo el orbe

Yudit Vidal Faife forma parte de la lista de 216 artistas que se disfrutan en la sede de la ONU de Nueva York. (Foto: Cortesía de la autora)

Después de mantener su espíritu creativo durante todo el año como nos tiene acostumbrados, la reconocida artista trinitaria Yudit Vidal Faife se roba titulares internacionales al compartir una de sus creaciones con quienes visitan la sede de las Naciones Unidas de Nueva York.

Cierra así con broche de oro este 2025 ya que también es la única cubana que forma parte de la exposición Arte intercontinental Naciones Unidas, 80 años por la libertad y la paz, gestada como un proyecto innovador gracias al ingenio de la Fundación Inter-Art Aiud colección.

“Conocí a Stefan Balog, presidente de dicha fundación, mediante las redes sociales. Impulsa, sin fines de lucro, eventos culturales realmente impresionantes y que aglutinan expresiones del arte de diferentes países”, precisó la artista.

De acuerdo con la información publicada desde la sede de las Naciones Unidas de Nueva York, por primera vez en la historia los 193 Estados miembros de la ONU están representados en una sola exposición de arte.

Se registran 216 artistas de seis continentes, lo cual la convierte en una celebración notable de la diversidad, el diálogo y la armonía a través del lenguaje universal del arte.

En el caso de la también embajadora universal de la paz y enamorada eterna de la tercera villa de Cuba, compartió una de sus piezas que integra la serie Esparcimiento anímico.

“Responde a la temática del surrealismo. Es muy colorida, expresa el vínculo del ser humano con la naturaleza. La técnica es acrílico sobre lienzo. Dibujo lo que la mancha del color me sugiere. Por tanto, es hija del sentimiento y energía del momento en que la creé. Es muy espontánea y realmente también habla mucho del trópico y de nuestro país, de la región del Caribe al que pertenecemos”.

El evento fue organizado bajo los auspicios de la Misión Permanente de la República de Gambia ante las Naciones Unidas. Acertadamente, la Fundación Inter-Arte, fundada en 1996, propone un enfoque alternativo al arte contemporáneo, como vínculo entre civilizaciones y culturas. Resulta un espacio global para artistas contemporáneos.

De acuerdo con declaraciones de su equipo líder, sus principios y objetivos básicos son: representar el arte contemporáneo, descubrir un espacio de intercambio cultural entre artistas de Rumanía y de todo el mundo.

“Con anterioridad había trabajado ya con esta Fundación. Estoy muy orgullosa y feliz que Stefan Balog me convoque porque realmente logra materializar eventos en naciones y sitios donde, de otra manera sería casi posible poder mostrar mis creaciones. Sus invitaciones me obligan, como al resto de los artistas, a renovar las piezas. Tenemos como sueño conocernos personalmente y quien sabe si pudiéramos concretar algo aquí”.

En esta recta final de 2025 no solo en la sede las Naciones Unidas de Nueva York se puede dialogar con las piezas de la artista con residencia en la provincia más reconocida internacionalmente, sino que en la Biblioteca Provincial Rubén Martínez Villena, de Sancti Spíritus, se puede intercambiar con Hilos de identidad, bajo su firma y la creación de las artesanas que conforman el proyecto trinitario Entre hilos, alas y pinceles. Es un encuentro con la magia del hilo, la aguja y el tejido más autóctono de la tercera villa de Cuba.