Onda tropical en el Caribe podría afectar oriente de Cuba

El evento AL94 se podría convertir en un área de baja presión esta noche o mañana viernes al acercarse al sureste de Bahamas

El CNH alerta monitorear el progreso de este sistema a Islas Vírgenes, Puerto Rico, República Dominicana, las Islas Turcas y Caicos y las Bahamas. (Foto: PL)

Una onda tropical, que produce lluvias, tormentas eléctricas y vientos racheados en República Dominicana y las islas Turcas y Caicos, podría afectar el oriente de Cuba, según mapa y reporte del Centro Nacional de Huracanes (CNH).

El evento AL94 se podría convertir en un área de baja presión esta noche o mañana viernes al acercarse al sureste de Bahamas, alertó la institución científica.

Con una probabilidad de formación de depresión tropical del 70 por ciento en las próximas 48 horas, el CNH alerta monitorear el progreso de este sistema a Islas Vírgenes, Puerto Rico, República Dominicana, las Islas Turcas y Caicos y las Bahamas.

Mientras, la tormenta tropical Humberto, formada la víspera, se traslada hacia el noroeste a unos 17 km/h y se espera un movimiento hacia el noroeste durante los próximos días con una velocidad de avance más lenta.

La octava tormenta tropical de la actual temporada ciclónica presenta vientos máximos sostenidos están cerca de 75 km/h con ráfagas más fuertes y se pronostica un fortalecimiento constante durante los próximos días.

Meteorólogos de la región del Atlántico y el Caribe vigilan, además, la trayectoria del huracán Gabrielle, que sigue su rumbo norte hacia el este de las Azores y podría ocasionar condiciones de huracán a esas islas esta noche o el viernes temprano.