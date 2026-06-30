Sismo de magnitud 3,9 perceptible en Guantánamo

La red de estaciones del Servicio Sismológico Nacional Cubano ha registrado un terremoto reportado como perceptible a las 9:22 am hora local, localizado en las coordenadas 19.80 grados de latitud norte y los -74.42 grados de longitud oeste, a una profundidad de 10.0 km y con una magnitud de 3.9 situado a 41 km al sureste de Imías, provincia Guantánamo.
🚨SISMO PEREPTIBLE EN IMīAS🇨🇺🚨— Yailen Fuentes Cala (@cala_yailen) June 30, 2026
A una profundidad de 10.0 km y con magnitud de 3.9 a 41 km al sureste de Imías, provincia Guantánamo, es el sismo perceptible No. 8 del año 2026.
✍🏻 Fuente: DrC. Enrique Diego Arango Arias #MantengaseInformado #CENAIS #DefensaCivil @Radio_Mambi pic.twitter.com/OWBrh0NxGL
Hasta el momento se han recibido reportes de perceptibilidad en Imías y algunas localidades de la provincia de Guantánamo. Este es el sismo perceptible No. 8 del año 2026
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