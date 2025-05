Papa León XIV exhortó a un periodismo al servicio de la verdad y la paz (+video)

El papa Prevost resaltó el papel de los informadores en la búsqueda de la paz. (Foto: Internet)

El papa León XIV exhortó hoy a los periodistas de todo el mundo a elegir, con conciencia y valentía el camino de una comunicación de paz.

El Pontífice reflexionó sobre el papel de la prensa en los tiempos actuales, durante una audiencia concedida a las 11:00 hora local en la Sala Pablo VI del Vaticano, a unos tres mil representantes de medios de comunicación que cubrieron por estos días el dolor por la muerte del papa Francisco y el Cónclave para la elección de su sucesor.

El papa Prevost resaltó el papel de los informadores en la búsqueda de la paz, que “comienza con cada uno de nosotros: desde la manera en que miramos a los demás, escuchamos a los demás, hablamos de los demás”.

Reafirmó el llamado a que cada uno asuma el “compromiso de llevar adelante una comunicación distinta, que no busque a toda costa el consenso, no se vista de palabras agresivas, no abrace el modelo de la competición y no separe nunca la búsqueda de la verdad del amor con el que humildemente debemos buscarla”.

En ese sentido, según dijo “la manera en que nos comunicamos es de fundamental importancia”, por lo que “debemos decir no a la guerra de palabras e imágenes, debemos rechazar el paradigma de la guerra”, subrayó.

“La Iglesia debe aceptar el desafío del tiempo y, del mismo modo, no puede haber comunicación y periodismo al margen del tiempo y de la historia”, expresó, y añadió que “vivimos tiempos difíciles de navegar y de contar, que suponen un desafío para todos nosotros y del que no debemos escapar”.

Consideró como uno de los retos más importantes el de “promover una comunicación capaz de ayudarnos a salir de la Torre de Babel en la que a veces nos encontramos, de la confusión de lenguas sin amor, a menudo ideológicas o sesgadas”, de ahí que “las palabras que utilizas y el estilo que adoptas, es importante”.

“La comunicación, de hecho, no es sólo transmisión de información, sino creación de una cultura, de entornos humanos y digitales que se conviertan en espacios de diálogo”, manifestó, y se refirió al desafío de la Inteligencia Artificial (IA), con su inmenso potencial.

El uso de la IA demanda “responsabilidad y discernimiento para orientar las herramientas al bien de todos, para que puedan producir beneficios para la humanidad”, apuntó.

León XIV recordó las palabras del papa Francisco en su último mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 2025, donde expresó que las mismas deben estar desarmadas “de todo prejuicio, resentimiento, fanatismo y odio” y deben ser capaces “de escuchar, de recoger la voz de los débiles que no tienen voz”.

Finalmente, tras agradecer a los comunicadores presentes “por el trabajo que habéis realizado y estáis realizando en este tiempo”, resaltó la responsabilidad que asumen al estar “en primera línea narrando conflictos y esperanzas de paz, situaciones de injusticia y pobreza, y el trabajo silencioso de muchos por un mundo mejor”.