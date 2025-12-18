Parlamento cubano inicia sesiones con análisis de temas medulares (+fotos)

Con la presencia del presidente Miguel Díaz-Canel, comenzó hoy el sexto periodo ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular(Parlamento), en su X Legislatura, que abordará temas medulares para la sociedad cubana

Sexto periodo ordinario de sesiones de la X legislatura. (Foto: PL)

Con la presencia del General del Ejército Raúl Castro Ruz, líder al frente de la Revolución, –mediante videoconferencia–, y del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, comenzó este jueves en el Palacio de Convenciones de La Habana el sexto período de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su décima legislatura.

En la agenda del órgano supremo del poder del Estado prevista para la jornada de este jueves tomarán posesión los nuevos diputados electos, se evaluará el cumplimiento e impacto de las medidas del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía y se presentarán los objetivos y metas de la economía para el año 2026.

Asimismo, se presentará a los diputados el Proyecto de ley del Presupuesto del Estado para el año 2026, se analizará y discutirá los proyectos de ley: “General de Ciencia, Tecnología e Innovación” y “De Reducción Excepcional del Actual Período de Mandato de los Delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular”; se actualizará el Cronograma Legislativo para el año 2026 y se ratificarán los decretos leyes y acuerdos tomados por el Consejo de Estado.

El parlamento cubano prevé para este jueves una intensa jornada hasta el cierre de la sesión. (Foto: ACN)

Al darle la bienvenida a los diputados, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, dijo que, como se había adelantado, teniendo en cuenta la difícil situación económica que enfrenta el país, y a partir de las experiencias en la covid-19, se decidió sesionar de manera híbrida, interconectados por videoconferencia con todas las provincias del país.

Lazo dijo que era responsabilidad de la asamblea abordar acuerdos en correspondencia con lo aprobado en el Pleno del Comité Central del Pleno y las directrices del país, por lo que destacan en la orden del día temas relativos al comportamiento de la economía y el Presupuesto del Estado, así como tres temas que responden al cronograma legislativo.

Al inicio de la sesión, se rindió homenaje póstumo a los diputados Ricardo Cabrisas Ruiz y Eduardo Torres Cuevas.

Asimismo, se dio a conocer una Declaración de solidaridad con Venezuela frente a las agresiones estadounidenses y amplio despliegue militar que amenaza su seguridad nacional, poniendo en peligro además la estabilidad de la región.

El Sexto Período Ordinario de Sesiones de la @AsambleaCuba en su X Legislatura comenzó esta mañana mediante videoconferencia donde se analizarán temas de relevancia económico y social para el presente y el futuro de la nación. pic.twitter.com/oDNkGOKvqB — Partido Comunista de Cuba (@PartidoPCC) December 18, 2025

Declaración de la ANPP sobre escalada de la agresión del gobierno de los EEUU contra la Venezuela

Las diputadas y diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba condenamos enérgicamente el reciente acto de piratería y terrorismo marítimo llevado a cabo por el gobierno de los Estados Unidos en aguas internacionales del mar Caribe, el pasado 10 de diciembre, cuando fuerzas militares de ese país asaltaron un buque petrolero, cerca de las costas de Venezuela.

Condenamos también la decisión del gobierno de los Estados Unidos de imponer un pretendido bloqueo naval contra la República Bolivariana de Venezuela para impedir el libre comercio de hidrocarburos, lo cual constituye una gravísima violación del Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas, a la vez que quebranta la paz en la región.

Estas acciones se inscriben en la estela de provocaciones y agresiones del actual gobierno estadounidense contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, que ha escalado a partir de su desproporcionado e injustificado despliegue militar en el mar Caribe, que pone en peligro la paz, la seguridad y la estabilidad de la región.

Son actos que violan flagrantemente los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional, en particular, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y del Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima. Crean un precedente muy negativo para el libre comercio internacional y la libertad de navegación entre naciones soberanas, que daña a la comunidad internacional en su conjunto, incluyendo a Cuba.

La incautación del buque, el robo de su carga y los pretextos usados para bloquear embarques petroleros, dejan al descubierto el verdadero objetivo que Washington persigue en su actuación cada vez más agresiva contra Venezuela, que no es otro que tomar el control de sus inmensos recursos naturales, a través de un incremento de la presencia militar de los Estados Unidos en la región y con el uso de instrumentos de fuerza, como parte de su nueva Estrategia de Seguridad Nacional y del «Corolario Trump» que reivindica la nefasta Doctrina Monroe.

Recordamos que la región de América Latina y el Caribe fue proclamada como Zona de Paz por todos los Jefes de Estado y Gobierno de la región, en la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada en La Habana, en 2014. Esta Proclama mantiene plena vigencia, y debe ser respetada. Es una obligación de todos los gobiernos ante nuestros pueblos.

Las diputadas y diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba llaman a los pueblos y Parlamentos del mundo a condenar con firmeza esta escalada en la agresión contra la nación bolivariana.

Es nuestro deber movilizarnos en el repudio de estas prácticas de piratería moderna, en la denuncia de la amenaza y uso de la fuerza, en el llamado a detener las criminales intenciones de la Casa Blanca contra la hermana Venezuela, y en defensa de la paz, la seguridad y la estabilidad de Nuestra América.

La Habana, 18 de diciembre de 2025.