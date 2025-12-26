Parque Solar Fotovoltaico de El Meso próximo a la generación

Cerca de la sincronización al Sistema Eléctrico Nacional se encuentra el tercer parque solar fotovoltaico de los previstos para la etapa en Sancti Spíritus

El Parque Solar Fotovoltaico (PSFV) ubicado en El Meso, municipio de Jatibonico, es el tercero que se levanta en Sancti Spíritus en el año que termina. (Fotos: Facebook)

En la recta final se encuentra la construcción del Parque Solar Fotovoltaico (PSFV) ubicado en El Meso, municipio de Jatibonico, el tercero que se levanta en Sancti Spíritus en el año que termina, como parte de un programa dirigido al cambio de la matriz energética de la provincia y la transición hacia el uso de la energía renovable para la generación.

De acuerdo con Roberto Hernández Rojas, director de la Empresa Eléctrica en Sancti Spíritus, el PSFV se encuentra cerca del 80 por ciento de ejecución y en estos momentos se espera por la asesoría técnica extranjera que debe comenzar en los próximos días para ir sincronizando.

La instalación, explicó, cuenta con siete inversores; ya está terminado el cableado de cuatro de ellos y resta el montaje de las mesas de los inversores 5 y 6. No obstante, se espera que antes de que finalice el año o inicios del próximo esté sincronizado.

Al igual que los recién concluidos parques de Cabaiguán y Tuinucú, una vez conectado, el de El Meso aportará al Sistema Electroenergético Nacional (SEN) 21.87 megawatts, lo cual, junto a los ya existentes, sumará unos 80 megawatts al SEN.

La ejecución de estas tres nuevas instalaciones en la provincia forma parte del plan anunciado por el Estado cubano para construir 55 parques solares, con una capacidad total de 1 200 megawatts, todo lo cual se enmarca en una estrategia que prevé la edificación de más de 90 parques hasta 2028.