Parrandas de Guayos: seis lesionados deja explosión en área de fuegos artificiales

El accidente ocurrió alrededor de las cinco de la mañana de este sábado, en el inicio de la popular celebración

El accidente aconteció en unos sacos de los llamados morteros, en un sitio destinado a la explosión de los fuegos artificiales. (Foto: Roberto Javier Bermúdez/Escambray)

Seis personas lesionadas, dos de ellas reportadas en estado crítico, dos graves y uno con pronóstico menos grave, es el saldo preliminar de una explosión ocurrida alrededor de las cinco de la mañana de este sábado en un área de fuegos artificiales del barrio de La Loma, en el inicio de las parrandas del poblado de Guayos, municipio de Cabaiguán, en Sancti Spíritus.

El accidente aconteció en unos sacos de los llamados morteros, en un sitio

destinado a la explosión de los fuegos artificiales, en las cercanías de la Casa

de Cultura de la localidad, informaron fuentes del Gobierno Provincial.

Tras el lamentable hecho, el Sistema Integrado de Urgencias Médicas actuó de forma rápida en el traslado de los lesionados —primero atendidos en el

policlínico de Guayos— al Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos,

donde son valorados en estos momentos por los especialistas en la Sala de

Caumatología.

La doctora Tatiana Hernández González, especialista de segundo grado en

Cirugía Plástica y Caumatología, detalló que los pacientes fueron recibidos

aproximadamente a las seis de la mañana y son atendidos por un equipo

multidisciplinario para la evaluación individualizada de cada caso.

Los lesionados son atendidos en la sala de Caumatología del Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos. (Foto: Arelys García/Escambray)

La mayor institución hospitalaria de esta central provincia de Cuba dispone

actualmente de los recursos necesarios para la atención a los pacientes, todos del sexo masculino, entre 30 y 40 años, con excepción de uno de 50 años, aclararon fuentes del Camilo Cienfuegos.

Después de la explosión, se personaron en el lugar de los hechos las

autoridades municipales de Cabaiguán y de la Dirección provincial de Cultura; mientras que, ahora se hallan en el centro hospitalario espirituano Yaquelín de la Paz Ramos y José Martínez Hernández, ambos coordinadores de Programas y Objetivos del Gobierno Provincial.

Los órganos competentes del Ministerio del Interior investigan las causas del lamentable accidente.