Pelota espirituana en la élite de Cuba

El béisbol de Sancti Spíritus sigue escribiendo en mayúscula su nombre, no solo por los magníficos resultados alcanzados en lo que va de año sino por el aporte de jugadores a preselecciones y equipos Cuba

Frederich Cepeda Jr y Alex Guerra están entre los Gallos preseleccionados.

En este preciso momento un total de siete espirituanos se encuentran en Ciego de Ávila, como parte de las preselecciones Cuba Sub-18 y Sub-23; todos en busca de integrar los equipos que representarán el uniforme de las cuatro letras en certámenes foráneos.

Todos participan en la Copa Eddy Martín in Memoriam, en homenaje al destacado narrador y comentarista deportivo, fallecido en el año 2006 en un trágico accidente automovilístico. Certamen que resulta decisivo a la hora de la conformación de ambas selecciones.



En la nómina de 23 jugadores de la pre juvenil se mantienen cinco futuros gallos: Jochey Ray Jiménez (receptor), Leandro Pérez (jugador de cuadro); Frederich Cepeda Jr. (jardinero), y los lanzadores derechos Jesús López y Leandro Forteza.



Los que en definitiva logren hacer el grado, estarán representando a su terruño y a Cuba en el venidero Campeonato Mundial que se efectuará en Japón del 5 al 14 de septiembre.

Otros dos espirituanos, ambos pertenecientes al área del pitcheo, Alex Guerra y Carlos Michel Benavides, se alistan en la capital avileña con el objetivo de participar en el Campeonato Panamericano y Pre Mundial de la categoría Sub-23 que se realizará del 27 de septiembre al 4 de octubre en Panamá.



A pesar de los destacados desempeños de la pelota espirituana en 2025, solo David Pérez Castillo ha sido llamado a formar parte del grupo de entrenadores que labora con el concentrado de la categoría Sub-18.

El béisbol de la tierra del Yayabo, de enero a la fecha suma las medallas de plata de los equipos 9-10 años de las Pequeñas Ligas, y el Sub-18; la presea de bronce en el Nacional Sub-12; el cuarto puesto en el Sub-15; y el peor lo significó el noveno peldaño en la VIII Serie Nacional Sub-23, donde batallaron hasta la última entrada por la clasificación a los play off.

Solo resta por competir nuestra principal selección de mayores, que desde el venidero 3 de septiembre se pondrá en acción bajo la guía del campeón olímpico Eriel Sánchez para buscar otro resultado meritorio.

