Pensamiento RTV, espacio para el crecimiento artístico (+video)

Durante los dos primeros días de diciembre sesionará en Sancti Spíritus el evento más importante de la Filial de Cine, Radio y Televisión del Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba

La cita premiará la maestría audiovisual presentada en concurso. (Foto: Alien Fernández/ Escambray)

Con la llegada del mes de diciembre, la Filial de Cine, Radio y Televisión del Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) protagonizará su espacio más importante: el Encuentro y Concurso Nacional Pensamiento RTV.

En este 2025, la cita tiene varias particularidades que rompen con las ediciones anteriores.

En primer lugar, sesionará durante dos días: 1 y 2 de diciembre, a fin de aprovechar los diálogos entre artistas y creadores.

Por otra parte, se inaugurará el lunes con la exposición personal Rostros, sonidos, vidas, de Alien Fernández Martínez. Sin precedentes reconocidos en la ciudad del Yayabo, cerca de una veintena de instalaciones fotográficas fusionan el arte y la técnica de inmortalizar un segundo con la acción de la luz y paisajes sonoros; todo bajo el sello del talento del joven artista audiovisual.

Igualmente, Jairo Alberto Pacheco Crespo, vicepresidente del Comité Provincial de la Uneac en Sancti Spíritus, reconoció que, como tercera distinción del encuentro, por vez primera, se convocaron al concurso trabajos audiovisuales producidos por creadores independientes, y se incorporó de forma explícita el podcast como categoría dentro de las producciones sonoras, sin exigir que se defina como programa de radio.

El programa teórico incluye un panel sobre la gestión de medios de comunicación en transformación, la presentación de iniciativas que acercan a Radio Sancti Spíritus y Escambray con sus públicos, así como el intercambio, a partir de su obra, con Reinaldo Cedeño Pineda, Premio Nacional de Periodismo Cultural José Antonio Fernández de Castro 2021.

Como cada año, el colofón del Encuentro y Concurso Nacional Pensamiento RTV será la entrega de las becas Pensamiento RTV a la maestría en televisión Rafael Daniel y radiofónica, así como los lauros Pedro Andrés Nápoles a la mejor locución y Arsenio Madrigal a la más sobresaliente realización de sonidos.