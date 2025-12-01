Pensar en la comunicación es pensar en Cuba (+fotos)

El evento y concurso Pensamiento RTV 2025 sesiona hasta el martes en Sancti Spíritus. (Fotos: Facebook)

Una mirada crítica hacia el interior del quehacer de los medios públicos cubanos, a fin de gestionar contenidos que dialoguen con las herramientas de producción actualizadas y cercanos a las audiencias, es la máxima del evento y concurso Pensamiento RTV 2025 que sesiona hasta el martes en Sancti Spíritus.

Rectorada por la filial de Cine, Radio y Televisión del Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), la cita no podía tener otro mejor escenario que este territorio, donde sus tres medios provinciales integran el experimento que a nivel de país apuesta por la transformación editorial, tecnológica y económica de esos espacios de creación.

De acuerdo con Reinaldo Cedeño Pineda, Premio Nacional de Periodismo Cultural José Antonio Fernández de Castro 2021, invitado especial de la cita, los discursos mediáticos precisan llegar de forma atractiva, sin banalidades, a todas las plataformas para suplir los silencios y vacíos temáticos.

“Tienen que contar los diferentes universos de forma paralela, es decir, la Cuba de hoy, esta que vivimos todos los días y la que se comenta, enriquece en las redes sociales. Este evento evidentemente le aporta desde Sancti Spíritus, un lugar tan importante cuando de medios de comunicación se trata, cultura, apreciación, juicio y valores a las personas que están en cualquier lugar. Por eso, creo es excelente que se haga”.

Para este martes, el encuentro, inaugurado oficialmente con la exposición Rostros, sonidos, vidas, de Alien Fernández Martínez, permitirá el diálogo entre el reconocido periodista y escritor santiaguero, primero sobre varios de sus textos y, luego, sobre el periodismo cultural, Asimismo, se ha diseñado la conferencia El color cubano en el discurso mediático contemporáneo: más allá del folclor, que impartirá Juan Eduardo Bernal Echemendía, Juanelo.

El colofón del evento será la entrega de las Beca Pensamiento RTV 2025 en realización radial y televisiva. Igualmente, se reconocerá la mejor locución y realización de sonidos en concurso.