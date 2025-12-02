Premios a la defensa de la identidad (+fotos)

El colofón del evento y concurso Pensamiento RTV 2025 fue la entrega de los lauros que se convocan cada año

Las sesiones teóricas del evento tuvieron su sede en el periódico Escambray. (Fotos: Alien Fernández/ Escambray)

Como en cada despedida de la cita más importante de la filial de Cine, Radio y Televisión del Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) en Sancti Spíritus, se entregaron las Becas de Creación Pensamiento RTV 2025.

En la maestría radial el lauro recayó en el reconocido director de programas, guionista, asesor y locutor Erick Rodríguez Hernández por la obra El Pelú de Mayajigua.

“Ese personaje que he rescatado seguirá conmigo por siempre. Pude acceder a su vida, reconstruirla a través de un riguroso trabajo de arqueología documental. Me ha dado muchos parabienes. No solo este importante lauro, sino también el Gran Premio en la categoría de Programas Culturales y mejor director de espacios no dramatizados en el Festival Nacional de la Radio Cubana 2025. Pero, sobre todo, creo que modestamente aporto un granito de arena a la identidad espirituana. Vuelvo sobre una figura del imaginario popular que viajaba de boca en boca, en forma de leyenda, y desde la radio hemos convertido al Pelú en un personaje real, le hemos dado la corporeidad que hasta este momento no tenía, y lo merecía”.

Mientras, el jurado decidió otorgar en el apartado de televisión que lleva el nombre de Rafael Daniel al reportaje S.O.S al Cuartel de Dragones de Trinidad, de Lisandra Gómez Guerra, bajo el sello de Audiovisuales Escambray.

En el caso de las individualidades, el lauro Pedro Andrés Nápoles a la mejor locución fue a las manos de Katia García Álvarez y el Arsenio Madrigal a la más sobresaliente realización de sonidos para Alien Fernández Martínez.

La filial espirituana de Cine, Radio y Televisión confirió reconocimientos a Yoel Rocha y Marlene Borges, quienes han laborado ininterrumpidamente por más de dos décadas en Radio Sancti Spíritus.

La jornada final del Pensamiento RTV 2025 se prestigió con la presentación de seis libros de Reinaldo Cedeño Pineda, invitado especial de la cita. Entre ellos, el auditorio tuvo el privilegio de escuchar por vez primera textos de Maneras de soplar, donde el discurso ocurrente provoca pensar en las múltiples realidades cubanas.

Por su parte, Juan Eduardo Bernal Echemendía, Juanelo, impartió la conferencia El color cubano en el discurso mediático contemporáneo: más allá del folclor.

Para la próxima edición del evento, la aspiración principal es contar con un mayor número de participantes, tanto en concurso como en asistencia.