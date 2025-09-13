Premios Emmy 2025: ¿Quiénes son los nominados?

Severance, con 27 candidaturas, y The Penguin, con 24, son las series mas nominadas en la 77 edición de los Premios Emmy, según anunció la Academia de Televisión de Estados Unidos.
La ceremonia de entrega de los premios se celebra mañana domingo 14 de septiembre en Los Ángeles.
Aquí las nominaciones de las principales categorías:
Las series
Mejor comedia
‘Abbott Elementary’.
‘The Bear’.
‘Nobody Wants This’.
‘Hacks’.
‘Only Murders In The Building’.
‘Shrinking’.
‘What We Do in the Shadows’.
‘The Studio’.
Mejor drama
‘Andor’.
‘The Diplomat’.
‘The Last of Us’.
‘Paradise’.
‘The Pitt’.
‘Severance’.
‘Slow Horses’.
‘The White Lotus’.
Mejor serie limitada
‘Adolescence’.
‘Dying for Sex’.
‘Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story’.
‘The Penguin’.
‘Black Mirror’.
Actores y actrices principales nominados
Mejor actor en una serie de comedia
Adam Brody (‘Nobody Wants This’).
Seth Rogen (‘The Studio’).
Jason Segel (‘Shrinking’).
Martin Short (‘Only Murders in the Building’).
Jeremy Allen White (‘The Bear’).
Mejor actriz en una serie de comedia
Kristen Bell (‘Nobody Wants This’).
Quinta Brunson (‘Abbott Elementary’).
Ayo Edebiri (‘The Bear’).
Jean Smart (‘Hacks’).
Uzo Aduba (‘The Residence’).
Mejor actor en una serie de drama
Sterling K. Brown (‘Paradise’).
Gary Oldman (‘Slow Horses’).
Pedro Pascal (‘The Last of Us’).
Adam Scott (‘Severance’).
Mejor actriz en una serie de drama
Kathy Bates (‘Matlock’).
Britt Lower (‘Severance’).
Bella Ramsey (‘The Last of Us’).
Keri Russell (‘The Diplomat’).
Sharon Horgan (‘Bad Sisters’).
Mejor actor en una serie limitada
Colin Farrell (‘The Penguin’).
Stephen Graham (‘Adolescence’).
Brian Tyree Henry (‘Dope Thief’).
Cooper Koch (‘Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story’).
Jake Gyllenhaal (‘Presumed Innocent’).
Noah Wyle (‘The Pitt’).
Mejor actriz en una serie limitada
Cate Blanchett (‘Disclaimer’).
Cristin Milioti (‘The Penguin’)
Michelle Williams (‘Dying for Sex’)
Meghann Fahy (‘Sirens’).
Rashida Jones (‘Black Mirror’).
(Con información de agencias)
Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.