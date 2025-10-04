Presidente de Cuba evalúa principales problemáticas de la capital (+post)

Díaz-Canel apuntó que los problemas son de envergadura y que no se resuelven en un fin de semana, por lo que hay que mantener la sistematicidad en el trabajo

«Esta operación de apoyo a la capital ha demostrado problemas acumulados de organización», agregó el mandatario. (Foto: Estudios Revolución)

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, dirigió este 4 de octubre y por segundo día consecutivo una reunión con los equipos de trabajo que atienden las principales problemáticas de la capital del país.

Entre estas cuestiones se encuentran el abasto de agua y la crítica situación de los puntos de basura, aspectos que, aunque han impactado en las demás provincias, se han agudizado en La Habana.

Díaz-Canel consideró que todos los organismos, instituciones y estructuras partidistas se han puesto en función de estos problemas.

Pero aún son inmensas nuestras reservas de talento, dignidad y conciencia.



Organismos, instituciones y estructuras partidistas deben estar en la calle, combatiendo por el rescate de la limpieza de la Capital.



3/4 pic.twitter.com/RThkug2rBQ — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) October 4, 2025

«Están en la calle y están combatiendo», aseveró.

Asimismo apuntó que los problemas son de envergadura y que no se resuelven en un fin de semana, por lo que hay que mantener la sistematicidad en el trabajo.

«Esta operación de apoyo a la capital ha demostrado problemas acumulados de organización», agregó el mandatario.

De acuerdo con reportes de la Presidencia el jefe de estado indicó visitar los centros del sector no estatal y controlar el cumplimiento del plan del consumo eléctrico, con el objetivo de cerrarlos si incumplen, pues no se debe permitir el derroche aunque puedan pagar la electricidad.

De igual forma el presidente recalcó que hay que priorizar los lugares con más tiempo de afectación a medida que se restablezca el abasto de agua y que hay que chequear cada recurso que se ponga en función de apoyar a la capital.

«Los reclamos de la población son legítimos pero tienen que hacerse en los lugares establecidos: el Partido, las instituciones del Gobierno y del Estado. Nadie está autorizado a cerrar una vía pública, porque obstaculizan servicios imprescindibles para nuestro propio pueblo», expresó.

Hay que ordenar las cosas en #LaHabana. Ha faltado cooperación. Están convocadas todas las fuerzas que tienen el compromiso de ayudar a salvar a la Capital de los agudos problemas generados por el #Bloqueo pero también por la desidia.



1/4 pic.twitter.com/VKz2CN2qlY — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) October 4, 2025

Como resultado de la reunión se tomó como acuerdos que todos los centros laborales apoyarán a las comunidades en las que se encuentran enclavados y que toda la población debe vincularse a la limpieza, así como participar y ayudar a controlar los recursos de los que disponen.

«Vamos a ganar esta pelea en la capital. Hay que ordenar las cosas en La Habana y sacudirnos de la pasividad», concluyó.