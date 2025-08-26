Presidente de Cuba recorre lugares de interés económico y social de Granma (+post)

El Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, desarrolla una visita de trabajo en la provincia de Granma como parte de los recorridos que realiza por todos los territorios del país

Redacción Escambray

26 agosto, 2025 - 12:16pm

Díaz-Canel conoció que hoy la Empresa Agropecuaria del municipio cuenta con 650 cabezas de ganado. (Foto: CMKX Radio Bayamo/Facebook)

La primera actividad se desarrolló en la finca Media Luna de la cooperativa de créditos y servicios Israel Oliva, en Bayamo. Durante el encuentro, el mandatario reconoció los resultados productivos del labriego, quien implementa un proyecto de 100 hectáreas de plátano macho con excelentes rendimientos. Allí dialogó con el productor y propietario Víctor Ismael Armas Aguilar.

La comitiva presidencial visitó la Lechería Bufalina No 5, de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Ernesto Che Guevara, perteneciente a la Empresa Agropecuaria Bayamo.

Acompañan a Díaz-Canel Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Partido en la provincia, y Yanetsy Terry Gutiérrez, Gobernadora, para evaluar diversos programas económicos y sociales.

Al terminar su visita a Bayamo, el mandatario estuvo en áreas del Parque de Ferias de la ciudad, donde conversó con directivos, trabajadores, y con las personas que disfrutan de las últimas jornadas del verano.

(Con información de la Televisión y la Radio de Granma)

