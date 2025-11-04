Presidente de Cuba visita municipio granmense de Cauto Cristo (+post)

Ante la difícil situación, Díaz-Canel alertó sobre los protocolos que se deben seguir para garantizar la calidad del agua y los alimentos que consumirán los pobladores una vez que puedan regresar a sus hogares

Agencia Cubana de Noticias

4 noviembre, 2025 - 2:23pm

Durante el diálogo con los pobladores, el Presidente se interesó por las necesidades más urgentes de la comunidad. (Foto: Estudios Revolución)

Miguel Díaz-Canel, Presidente del Consejo de Defensa Nacional, llegó este 4 de noviembre al municipio de Cauto Cristo, en la oriental provincia de Granma, para chequear las labores de recuperación de los daños del huracán Melissa.

El recorrido también tiene el propósito de intercambiar con el pueblo, resaltó en la red social X Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), quien acompaña al jefe de Estado.

En Cauto Cristo son cuantiosos los daños, comentó el dirigente partidista en su mensaje y señaló que allí muchas personas se mantienen evacuadas.

La Presidencia puntualizó en X que de un total de 20 mil 570 pobladores en el municipio, 14 mil 432 tuvieron que ser evacuados. 

Reseñó que en la comunidad de El Recreo 234 habitantes han visto sus vidas trastocadas por la crecida de las aguas, una situación que, según los propios residentes, no tiene comparación.

Durante el diálogo con los pobladores, el Primer Secretario del Comité Central del PCC se interesó por las necesidades más urgentes de la comunidad, preguntó el número de viviendas que sufrieron daños, a las que aún no se ha podido acceder, y fue puesto al tanto de la atención que reciben los evacuados.

