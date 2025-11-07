Primer Ministro de Cuba concluye visita oficial a Catar

Marrero Cruz ratificó el compromiso mutuo de fortalecer los históricos lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones

Durante su estancia, Marrero Cruz sostuvo encuentros con autoridades del país árabe. (Foto: ACN)

Manuel Marrero Cruz, integrante del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Primer Ministro, concluyó este viernes una visita oficial a Catar, según publicó el premier en la red social X.

Marrero Cruz ratificó el compromiso mutuo de fortalecer los históricos lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones, según expuso en su mensaje.

Concluimos nuestra visita a Catar seguros de haber avanzado en la consolidación de los lazos de amistad y cooperación que nos unen, expresó el jefe de Gobierno cubano, quien subrayó las amplias potencialidades existentes para ampliar los vínculos económicos y comerciales entre ambos países.

Durante su estancia, Marrero Cruz sostuvo encuentros con autoridades del país árabe, en los que se destacó el legado de hermandad cimentado por el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, y el Emir Padre, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani.

Gracias por la solidaridad, escribió el Primer Ministro para cerrar su mensaje en X.