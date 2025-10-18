Promovido Oscar Pérez-Oliva Fraga como viceprimer ministro de Cuba

Pérez-Oliva mantendrá simultáneamente su responsabilidad como ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera

18 octubre, 2025 - 6:52am

Pérez-Oliva es graduado de ingeniería en electrónica y ha desarrollado su carrera desde la base dentro del sistema empresarial cubano. (Foto: Internet).

Oscar Pérez-Oliva Fraga fue promovido este viernes al cargo de viceprimer ministro de la República de Cuba, según un acuerdo del Consejo de Estado adoptado a propuesta del presidente y con la previa aprobación del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. El directivo, de 54 años, mantendrá simultáneamente su responsabilidad como ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.

Según la nota divulgada por el Noticiero Nacional de Televisión, Pérez-Oliva es graduado de ingeniería en electrónica y ha desarrollado su carrera desde la base dentro del sistema empresarial cubano. Entre los cargos que ha ocupado se encuentran director general de la Empresa Maquimport y director de Evaluación de Negocios en la Zona Especial de Desarrollo Mariel.

Posteriormente, en el órgano central de su actual ministerio, se desempeñó como vice ministro y luego como vice ministro primero, posición desde la cual fue ascendido a ministro.

