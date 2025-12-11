Putin expresa apoyo a Maduro ante creciente presión externa contra Venezuela

El mandatario ruso mantuvo una llamada con su homólogo venezolano y manifestó su solidaridad con el pueblo del país suramericano

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro. (Foto: Internet)

El Kremlin informó este jueves que el presidente ruso, Vladimir Putin, expresó su solidaridad con el pueblo de Venezuela y ratificó su respaldo a las políticas del Gobierno de Nicolás Maduro.

«Vladímir Putin expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y reafirmó su apoyo a la política del Gobierno de N. Maduro, orientada a la defensa de los intereses nacionales y la soberanía en un contexto de la creciente presión externa», destaca el comunicado difundido este jueves por el Gobierno de Rusia.

Además, trascendió que durante el intercambio, ambos mandatarios confirmaron la disposición de avanzar en la implementación de proyectos bilaterales en los ámbitos económico, energético, financiero y cultural, consolidando así la alianza estratégica que mantienen Moscú y Caracas.

Rusia y Venezuela reiteraron su interés en ampliar la cooperación en el sector petrolero y gasífero, clave para ambos países. Se discutieron mecanismos para fortalecer el comercio bilateral y alternativas de financiamiento que eviten las restricciones derivadas de sanciones internacionales.

Asimismo, se prevé la intensificación de intercambios culturales y educativos, como parte de la diplomacia de los pueblos.

La llamada se produce en un contexto de escalada regional, tras el secuestro de un petrolero por parte de Estados Unidos en costas de Venezuela, acto que Caracas denunció como un «robo descarado y piratería internacional». Paralelamente, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, exigió una explicación a Washington por esta acción unilateral, abogando por un debate colectivo sobre seguridad marítima. La alianza ruso-venezolana se consolida así como un contrapeso geopolítico, mientras EE.UU. mantiene un despliegue militar significativo en la zona.