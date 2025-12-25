¿Qué dice el anteproyecto del Código de Trabajo sobre el régimen de trabajo y descanso?

La aprobación del régimen de trabajo y descanso corresponde al jefe de la entidad, siempre de común acuerdo con la organización sindical

No se puede laborar más de cuatro horas extras en dos días consecutivos, ni doblar más de dos turnos por semana. (Foto: Granma)

En un paso significativo hacia la actualización de la legislación laboral, el Anteproyecto de ley del Código de Trabajo establece disposiciones detalladas sobre la organización del tiempo en el centro laboral. Este marco legal busca equilibrar las necesidades productivas con el bienestar integral de las personas trabajadoras. Comprender esta norma es esencial para empleadores y empleados.

EL RÉGIMEN DE TRABAJO Y DESCANSO

Todo comienza por entender qué es el régimen de trabajo y descanso. Este concepto engloba el tiempo dedicado a la labor diaria y el descanso semanal. El tiempo de trabajo es aquel periodo en el que usted, como trabajador, está bajo subordinación del empleador y cumple con sus obligaciones pactadas. Dentro de la jornada, existe un tiempo específico para descanso y necesidades personales, con una duración máxima de 30 minutos, pensado para recuperar energías.

El descanso semanal es un pilar fundamental. Usted tiene derecho a un mínimo de 24 horas consecutivas de descanso por cada seis días de trabajo, siendo generalmente el domingo ese día.

Sin embargo, en entidades con servicios ininterrumpidos o por condiciones técnicas, este descanso puede fijarse en otro día de la semana, mediante un programa acordado con la organización sindical. Incluso, en trabajos excepcionales en los que se labore más de una semana seguida, el descanso semanal puede acumularse para disfrutarse al final de ese periodo.

La aprobación del régimen de trabajo y descanso corresponde al jefe de la entidad, siempre de común acuerdo con la organización sindical. Existen regímenes excepcionales para trabajos en lugares inhóspitos, lejanos o bajo condiciones especiales, los cuales deben garantizar que no se ocasione fatiga perjudicial para la salud.

Estos regímenes pueden organizarse en turnos diurnos o nocturnos, entendiéndose como nocturno el realizado entre las siete de la tarde y las siete de la mañana.

LA JORNADA DIARIA, LAS PAUSAS Y EL HORARIO

La jornada semanal de trabajo puede establecerse entre 40 y 44 horas, dependiendo de las labores. La jornada diaria normal es de ocho horas, pudiendo extenderse hasta una hora adicional en días específicos, siempre que no se supere el límite semanal. Mensualmente, el promedio de horas laborables es de 190,6.

Dentro de esa jornada diaria, usted tiene derecho a pausas. El empleador, junto al sindicato, determinará una o dos pausas para descanso y necesidades personales, con una duración máxima total de 30 minutos, sin afectar la duración de la jornada.

Para quienes laboran en dos turnos, existe además una pausa para alimentación fuera de la jornada, no menor a 30 minutos. En servicios ininterrumpidos, esta pausa para comer se concede dentro de la jornada, adicional al tiempo de descanso personal.

El horario de trabajo, que especifica la hora de entrada y salida, es aprobado por el jefe de la entidad de acuerdo con el sindicato, considerando los requerimientos técnicos y organizativos. Excepcionalmente, las autoridades territoriales pueden fijar horarios por interés social o fuerza mayor.

JORNADA REDUCIDA

El Anteproyecto establece una protección especial para quienes trabajan expuestos de modo prolongado a condiciones que puedan afectar su salud. Estas personas pueden tener una jornada de trabajo reducida, pero recibiendo el salario completo de la jornada normal.

Este mismo beneficio aplica para adolescentes entre 15 y 17 años que se incorporen al trabajo en circunstancias excepcionales.

Para aplicar una jornada reducida, el jefe de la entidad debe evaluar los cargos y, junto al sindicato, presentar una solicitud fundamentada al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Esta solicitud debe incluir la descripción del riesgo, el número de trabajadores expuestos, los datos de morbilidad laboral y los criterios sindicales.

El Ministerio crea un grupo de trabajo multidisciplinario que analiza la propuesta y emite un dictamen en un plazo de hasta 60 días hábiles.

EL TRABAJO EXTRAORDINARIO: LÍMITES Y RETRIBUCIÓN

El trabajo extraordinario es aquel que se convoca por iniciativa del empleador, por encima de la jornada aprobada. Puede tomar la forma de horas extras, doble turno o habilitar como laborable un día de descanso semanal.

Para las horas extras o habilitar un día de descanso, se requiere siempre el acuerdo previo del empleador y el sindicato.

Usted no está obligado a realizar trabajo extraordinario, salvo en casos de interés social definidos, como tareas de defensa nacional, prevenir catástrofes, reparaciones urgentes que eviten peligro, restablecer servicios públicos o suplir ausencias imprevistas en labores ininterrumpidas.

Existen límites claros: no se puede laborar más de cuatro horas extras en dos días consecutivos, ni doblar más de dos turnos por semana. El tope anual es de 160 horas extraordinarias, sumando todas las modalidades.

Por este trabajo, se tiene derecho a una retribución en efectivo con un incremento del 25 % por cada hora extra, en relación al salario básico. Excepcionalmente, el convenio colectivo puede pactar una compensación con tiempo de descanso pagado.

DÍAS DE CONMEMORACIÓN, FERIADOS Y RECESO LABORAL

El Anteproyecto detalla los días de conmemoración oficial y nacional. Los días de conmemoración nacional son el Primero de Enero (Aniversario de la Revolución), el Primero de Mayo (Día Internacional de los Trabajadores), el 26 de Julio (Día de la Rebeldía Nacional) y el Diez de Octubre (Inicio de las Guerras de Independencia). Los días feriados son el 2 de enero, 25 y 27 de julio, y 25 y 31 de diciembre.

Cuando el Primero de Mayo o el Diez de Octubre coinciden con domingo, el descanso dominical se traslada al lunes siguiente. Excepcionalmente, las autoridades pueden declarar días de receso laboral retribuido, siendo el Viernes Santo un día de este tipo establecido anualmente.

En estos días de conmemoración nacional, feriados y de receso, las actividades laborales se detienen, excepto en servicios esenciales a la población, producciones continuas o labores inaplazables. Los trabajadores de actividades que recesan y cobran a rendimiento reciben el salario promedio; los que cobran a tiempo, reciben su salario básico diario.

Si usted debe trabajar en uno de estos días porque su actividad es exceptuada o porque se ha habilitado el día como laborable (por interés público y acuerdo con el sindicato), tiene derecho al doble del pago del salario diario por las horas trabajadas. Este pago doble puede sustituirse, por acuerdo, por un pago sencillo y un día de descanso retribuido.

VACACIONES ANUALES PAGADAS

Usted tiene derecho a un mes de vacaciones anuales pagadas por cada 11 meses de trabajo efectivo. Este mes se considera de 30 días naturales. Si no completa los 11 meses, el derecho es proporcional a los días efectivamente laborados.

Para calcular este derecho, se acumula un 9,09 % de los días laborados y los salarios percibidos. Los días de conmemoración nacional, feriados, receso laboral y licencias de maternidad se consideran como días laborados a efectos de este cálculo. Las ausencias no pagadas, como por enfermedad, interrumpen la acumulación.

El empleador aprueba el programa de vacaciones, considerando las necesidades del centro y los intereses del trabajador. Las vacaciones pueden concederse en periodos de 30, 20, 15, diez o siete días. Deben comenzar en un día laborable (no en un día de descanso, feriado o conmemoración) y el pago correspondiente debe efectuarse antes de que inicie el disfrute.

Si circunstancias imprevistas obligan a posponer las vacaciones programadas, el empleador, con acuerdo sindical y consentimiento del trabajador, puede posponerlas o, excepcionalmente, compensar el periodo con el pago de la cuantía de las vacaciones mientras se trabaja, garantizando siempre un descanso efectivo mínimo de 15 días en el año.