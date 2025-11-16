¿Qué han aportado los novatos a los Gallos? (+fotos y tablas)

Unos con más protagonismo que otros, en dependencia del rendimiento y las necesidades del conjunto, los gallitos más jóvenes han tenido que madurar en plena campaña

José Carlos Santos ha dado una buena nota tanto como abridor que como relevista. (Fotos: Roberto Javier Bermúdez/Escambray)

Inscrito como uno de los equipos que mayor cantidad de novatos tiene en la actual Serie Nacional, Sancti Spíritus ha debido exprimir a los más noveles para mantenerse desde el principio en la zona de clasificación.

Con un total de trece (se le dio baja a Alejandro Rodríguez incluido en el listado inicial) solo Ciego de Ávila lo supera con 17, en tanto Villa Clara tiene esa misma cantidad. Unos con más protagonismo que otros, en dependencia del rendimiento y las necesidades del conjunto, muy afectado por lesiones y enfermedades, lo cierto es que algunos de los gallitos más jóvenes han tenido que madurar en plena campaña beisbolera.

Daniel Froilán Fernández.

Desde el box José Carlos Santos ha dado una buena nota tanto como abridor que como relevista, para ser el que más entradas ha trabajado (30) entre los novatos y el séptimo entre todos los lanzadores espirituanos.

Leandro Forteza es otro que, aun cuando no ha podido marcar en el casillero de las victorias (tiene tres derrotas), sus salidas pueden considerase como aceptables en cinco juegos lanzados y 14 entradas de actuación.

Liuber Gallo.

Otros apenas han visto el box en la campaña. Son los casos de Reicher Gómez y Juan Calos Bello, tal como se advierte en la tabla que acompaña este trabajo.

Bate en mano han podido hacer poco los novatos, a pesar de que son nueve entre jugadores de cuadro y jardineros, y solo Frederich Cepeda Jr con 18 comparecencias, Enmanuel Rodríguez con 14 y Leroy Rojas con 12, sobrepasan la decena de turnos al home play.

Con varios de ellos con experiencias internacionales, incluso mundialistas, los novatos hablan a favor del futuro del equipo espirituano, aunque en la actual Serie, de manera general, su participación ha sido escasa, mucho más en el caso de los bateadores.

Una peculiaridad de los Gallos es que, además de los novatos, tienen a ocho jugadores con una sola Serie jugada, lo cual los sitúa como el equipo más joven de todo el torneo con un promedio de edad de 22,8 años, que no es más bajo porque ahí se suman los 45 abriles del estelar Frederich Cepeda.

Delvis Hernández.

De esa sangre joven han sobresalido en esta campaña los casos de Liuber Gallo, Delvis Hernández y Daniel Froilán Fernández, capaces de ganarse puestos como regulares en el róster de los dirigidos por Luisvany Meneses, pero de ellos hablaremos más adelante.

Tendrán que foguearse mucho más los novatos y los casi-novatos, pues solo en el terreno se fraguan los peloteros. A esta serie le falta algo más de un tercio, y presionado como está el equipo en la tabla de posiciones, no es tampoco momento de arriesgar o de improvisar.

Lo bueno es que ya están ahí como muestra del cambio generacional que se ha impuesto en el béisbol espirituano.