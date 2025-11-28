Ratifica Cuba voluntad de continuar ampliando vínculos económicos y comerciales con el mundo

Al clausurar la Feria Internacional de La Habana, el primer ministro Manuel Marrero enfatizó que “la voluntad política está definida: queremos y lo vamos a lograr que hacer negocios en Cuba sea cada vez más sencillo, más rápido y más seguro”

Manuel Marrero clausuró FIHAV 2025. (Foto: Ideas Multimedios)

Al clausurar la 41 Feria Internacional de La Habana (Fihav 2025), el miembro del Buró Político del Partido y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, ratificó la voluntad del país de continuar ampliando sus vínculos económicos y comerciales con el mundo.

El primer ministro dijo a los participantes que fue un honor tenerlos en esta nueva edición de la Feria Internacional de La Habana: “la presencia de ustedes reafirma el creciente interés de la comunidad empresarial internacional en el mercado cubano, un mercado que se transforma aceleradamente para ofrecer un entorno cada vez más competitivo, atractivo, moderno y ágil para los inversionistas”.

Señaló que esta edición de FIHAV se desarrolló en un momento particularmente favorable, marcado por las decisiones del Gobierno cubano anunciadas esa misma semana. Subrayó que eran “decisiones, que abren un horizonte real de oportunidades; decisiones que buscan agilizar la evaluación y aprobación de los negocios, ampliar los espacios para el capital foráneo, y promover alianzas más flexibles y eficientes con las entidades nacionales”. En consecuencia, afirmó que “hoy podemos afirmar que Cuba ofrece un escenario renovado para quienes apuestan por trabajar aquí”.

Marrero Cruz declaró que el reto inmediato es convertir esas decisiones en operaciones concretas. Al respecto, expuso que “he dado indicaciones a los ministros, para que sea actualizado, a la mayor brevedad, el marco normativo vigente, se simplifiquen los procedimientos y queden, con ello, fortalecidas las facilidades anunciadas, de manera que ustedes —los inversionistas— encuentren un ecosistema más ágil, más transparente y con mayores garantías”.

Enfatizó que “la voluntad política está definida: queremos y lo vamos a lograr que hacer negocios en Cuba sea cada vez más sencillo, más rápido y más seguro”.

En este sentido, el primer ministro informó que estas no serán las únicas medidas que se adoptarán en lo que queda del año. Explicó que Cuba, con su Programa de Gobierno, avanza hacia un proceso más profundo de perfeccionamiento de su modelo económico, con la participación activa de todos los actores nacionales y extranjeros.

Anunció que se ampliarán sectores, se flexibilizarán reglas y se abrirán nuevos espacios para la inversión en la producción, la industria, la energía, el turismo, las finanzas, la tecnología, los servicios, entre otros.

“Estamos convencidos de que vamos por la ruta correcta”, afirmó, describiendo un “país que crece con la inversión extranjera; un país que se inserta en cadenas productivas globales; un país que genera condiciones reales para que cada socio encuentre estabilidad, oportunidades y confianza en el futuro”.

A todos los empresarios y representantes de compañías internacionales, quiso transmitirles un mensaje firme: “Cuba cuenta con ustedes”. Su confianza, su experiencia y su visión de negocio son indispensables en esta etapa.

“Las oportunidades están identificadas; las decisiones están tomadas; y tenemos la determinación de avanzar con más rapidez para convertir cada proyecto en un éxito compartido”, aseguró.

Los invitó a aprovechar ese momento y a mirar a Cuba no solo como un mercado, sino como un socio estratégico de largo plazo.

Reconoció que el camino por transitar requiere de esfuerzo, dedicación y mejora continua. Pero, conscientes de que los tiempos han cambiado y que son tiempos difíciles, afirmó que “estamos dispuestos a avanzar, a hacer cosas diferentes y a cambiar todo lo que deba ser cambiado”.

Marrero Cruz invitó a los participantes extranjeros a continuar estrechando sus vínculos con Cuba, a los compatriotas residentes en el exterior, a que contribuyan al desarrollo de su Patria y a todos los empresarios presentes a que, “sobre la base del beneficio mutuo, sean parte de los planes de desarrollo económico y social que el país se ha trazado”.

El primer ministro destacó que se ha actualizado la cartera de oportunidades, que ahora incluye 426 proyectos en 13 sectores estratégicos, distribuidos en todas las provincias del país. Estos proyectos buscan generar un impacto real en los territorios y beneficios mutuos para los inversionistas y el desarrollo sostenible de Cuba.

En el marco del foro de inversiones, se realizaron más de 30 encuentros con potenciales inversionistas de ocho países, interesados en 12 sectores, lo que confirma las amplias oportunidades de negocio en el país.

Como resultados concretos se destacan la suscripción de tres nuevos negocios con capital extranjero: dos para producir alimentos y uno para luminarias. En comercio exterior, se firmaron 14 cartas de intención, cuatro contratos comerciales, un acuerdo y un memorando de entendimiento en sectores como servicios médicos, agricultura, comunicaciones e industria.

La Cámara de Comercio de Cuba suscribió tres acuerdos con instituciones homólogas de otros tres países.

El primer ministro destacó que la Feria Internacional de La Habana 2025 se consolida como un espacio esencial para atraer inversión, diversificar alianzas y estimular la producción y exportaciones, reflejando la voluntad de Cuba de integrarse en los flujos comerciales globales.