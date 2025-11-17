Ratifica Maduro voluntad de dialogar con Donald Trump

El jefe de Estado señaló que la posición invariable es que “el diálogo es el camino para encontrar la verdad y la paz, que no tiene alternativa en América, Sudamérica y el Caribe”

Maduro manifestó que su país cuestiona de manera firme el uso de la fuerza para imponer reglas en las relaciones entre los países. (Foto: PL)

El presidente Nicolás Maduro expresó este lunes su voluntad de dialogar con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, y ratificó la posición histórica invariable y de respeto absoluto de Venezuela al Derecho Internacional.

Durante la transmisión de su programa semanal 97 de los lunes Con Maduro +, el gobernante afirmó que lo más poderoso que puede tener un “líder político verdadero es la palabra y la escrita queda para siempre” y citó una carta enviada a su par estadounidense el 6 de septiembre pasado.

Refirió que la misiva de tres páginas fue entregada a Trump hace nueve semanas y subrayó que la posición de la República bolivariana “es invariable y de respeto absoluto al Derecho Internacional”, y como expresa el texto sólo el diálogo es el camino a buscar la verdad y la paz.

Maduro manifestó que su país cuestiona de manera firme el uso de la fuerza para imponer reglas en las relaciones entre los países, y ratificó lo que dice la Carta de las Naciones Unidas, la Constitución nacional y el pueblo.

Revalidó que solo a través de la diplomacia “se deben entender” los países libres, los gobiernos y solo mediante el diálogo “se deben buscar puntos comunes en temas de interés mutuo, esa es nuestra posición invariable e histórica de Venezuela”, remarcó

Recalcó que el diálogo y la diplomacia “no tienen alternativa y todo lo demás es un abismo sin fin” y mencionó las guerras eternas que son bases de destrucción y muerte como ocurrió en Vietnam, Afganistán e Iraq.

Maduro reafirmó que ese no es el camino y aseveró que el que resta del siglo XXI es otro, el de «reafirmar los derechos de los pueblos y el Derecho Internacional”.

Señaló que Venezuela tiene ya 16 semanas de acechanza y han logrado cosas no vista antes en un siglo como es “la unión total del pueblo venezolano”.

Se refirió en tal sentido a las encuestas, las cuales reflejan que el 94 por ciento del país rechazan las amenazas militares, más del 90 por ciento repudia a la ultraderecha nacional, mientras el 80 por ciento apoya a sus fuerzas militares y a la Milicia Bolivariana, en tanto el gobierno alcanzó un nivel de apoyo cercano al 70 por ciento.

El dignatario insistió en que el país está unido y tienen planes para el desarrollo económico, social, la consolidación política y social, el desarrollo científico, educativo; pero, también “tenemos planes, buenos, bien preparados durante 20 años, para la defensa integral de nuestro territorio sagrado”.

Maduro afirmó que el que quiera dialogar “encontrará en nosotros gente de palabra y experiencia para dirigir a Venezuela”.

Denunció, asimismo, el empeño de sectores de poder en Estados Unidos por destruir a Trump para que cometa “el error más grave de su vida de atacar a Venezuela”, lo cual, opinó, sería su fin político y de su liderazgo.