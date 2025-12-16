Rechaza Venezuela grotesca amenaza de Donald Trump

La vicepresidenta Delcy Rodríguez denunció que el presidente de Estados Unidos “pretende imponer, de manera absolutamente irracional, un supuesto bloqueo militar naval a Venezuela con el objetivo de robarse las riquezas que pertenecen a nuestra patria”

Delcy Rodríguez hizo un llamado a “rechazar por todos los medios esta extravagante amenaza que devela una vez más las verdaderas intenciones de Donald Trump». (Foto: PL)

El Gobierno de Venezuela rechazó este martes lo que llamó grotesca amenaza del presidente de Estados Unidos, que viola el Derecho Internacional, el libre comercio y la libre navegabilidad.

La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez indicó en un comunicado que el jefe de la Casa Blanca lanzó esta noche “una amenaza temeraria y grave” contra la República Bolivariana

Explicó que el mandatario estadounidense asumió en sus redes sociales, que el petróleo, tierras y riquezas mineras de Venezuela son de su propiedad y, en consecuencia, “Venezuela debe entregarle todas sus riquezas de inmediato”.

Rodríguez denunció que el presidente de Estados Unidos “pretende imponer, de manera absolutamente irracional, un supuesto bloqueo militar naval a Venezuela con el objetivo de robarse las riquezas que pertenecen a nuestra patria”.

Subrayó que, Venezuela, en pleno ejercicio del Derecho Internacional que los ampara, de la Constitución y leyes de la República, “ratifica su soberanía sobre todas sus riquezas naturales, así como el derecho a la libre navegación, al libre comercio en el Mar Caribe y en los océanos del mundo”.

En consecuencia, afirmó, procederá en estricto apego a la Carta de la ONU, a ejercer plenamente su libertad, jurisdicción y soberanía por encima de estas amenazas guerreristas.

Adelantó que de inmediato, el embajador ante la ONU “procederá a denunciar esta grave violación del Derecho Internacional contra Venezuela”.

La vicemandataria bolivariana hizo un llamado al pueblo estadounidense y a los pueblos del mundo a “rechazar por todos los medios esta extravagante amenaza que devela una vez más las verdaderas intenciones de Donald Trump de robarse las riquezas del país que vio nacer al Ejército Unido Libertador de Suramérica y que vio nacer a nuestro Libertador Simón Bolívar.

Reafirmó que el pueblo de Venezuela, en perfecta unión popular militar policial, sabrá defender sus derechos históricos y triunfar por el camino de la paz.

Donald Trump, de manera textual, esgrime la siguiente expresión intervencionista y colonialista: «hasta que regresen a los Estados Unidos todo el petróleo, tierra, y otros activos que nos robaron anteriormente», señaló Rodríguez.

Recalcó que su verdadera intención, que fue denunciada por Venezuela y por el pueblo estadounidense en grandes manifestaciones, fue “siempre apropiarse del petróleo, las tierras y minerales del país a través de gigantescas campañas de mentiras y manipulaciones”.

La vicepresidenta ejecutiva ratificó que Venezuela “jamás volverá a ser colonia de imperio ni de poder extranjero alguno” y continuará recorriendo, junto a su pueblo, la senda de construcción de la prosperidad y la defensa irrestricta de nuestra independencia y soberanía.

El pueblo venezolano, en perfecta unión popular, militar, policial, se mantiene firme en el cuidado irrestricto de su territorio, de sus riquezas y de su libertad, aseveró.

Concluyó que con nuestro Padre Libertador decimos: «por fortuna se ha visto a un puñado de hombres libres derrotar imperios poderosos».