Rechaza Venezuela informaciones falsas difundidas por la ultraderecha

La estrategia busca construir una excusa bajo la narrativa de “lucha contra el narcotráfico”, mientras que Washington pretende un cambio de gobierno forzado que arrastraría a la región hacia un conflicto de consecuencias impredecibles

La desinformación busca “provocar y fabricar un incidente o falso positivo” para justificar una escalada de agresiones militares contra Venezuela. (Foto: PL)

Venezuela rechazó este martes las informaciones difundidas en redes sociales sobre la presencia de un helicóptero estadounidense en las proximidades de su territorio insular, lo cual calificó de “perversa campaña”, promovida por ultraderechistas, para justtificar la agresión militar.

El ministro de Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, denunció que esta desinformación busca “provocar y fabricar un incidente o falso positivo” para justificar una escalada de agresiones militares contra Venezuela, lo que reproduce el patrón histórico del imperialismo estadounidense.

Según el comunicado emitido este martes por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, la estrategia busca construir una excusa bajo la narrativa de “lucha contra el narcotráfico”, mientras que Washington pretende un cambio de gobierno forzado que arrastraría a la región hacia un conflicto de consecuencias impredecibles.

El texto explica que la cartera de Defensa venezolana comparó estas tácticas con episodios históricos como el Golfo de Tonkín en 1964, cuando Estados Unidos fabricó un pretexto para justificar su participación en la Guerra de Vietnam mediante el alegato de ataques inexistentes contra sus buques.

En el texto, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana reafirma su “irreductible determinación” de defender la integridad territorial con “firmeza y serenidad”, a partir de una fusión cívico-militar-policial para garantizar la libertad, la soberanía y la independencia nacional.

Las autoridades militares venezolanas responsabilizaron al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y al asesor de Seguridad Nacional, Mauricio Claver-Carone, de concebir y organizar las acciones belicistas destinadas a generar desestabilización en la nación sudamericana.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, indicó previamente al alto mando militar mantener la máxima alerta ante posibles provocaciones estadounidenses, en el contexto de las tensiones diplomáticas bilaterales.