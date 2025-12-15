Recibe Boric al presidente electo de Chile en La Moneda

El actual mandatario informó que en el encuentro con Kast y sus colaboradores le trasmitieron información sobre el quehacer del Gobierno, la marcha del país y la agenda legislativa

Boric declaró que a la próxima administración le corresponderá continuar muchas políticas iniciadas en estos años que son tareas de Estado. (Foto: PL)

El presidente chileno, Gabriel Boric, recibió este lunes en el Palacio de La Moneda al mandatario electo, José Antonio Kast, en un encuentro extendido por más de una hora que ambos calificaron como positivo, pese a sus diferencias.

“Quiero destacar el clima positivo en el que se desarrolló la reunión”, dijo Boric, y añadió que no tiene sentido maquillar las cosas porque los dos vienen de visiones políticas muy distintas.

“Hemos estado enfrentados y en las antípodas durante gran parte de nuestra carrera política. Defendemos principios y valores que son diferentes. Sin embargo, nos une Chile y somos parte del mismo destino de la nación”, añadió.

Boric informó que en el encuentro con Kast y sus colaboradores le trasmitieron información sobre el quehacer del Gobierno, la marcha del país y la agenda legislativa y abordaron la ruta a seguir para un traspaso ordenado el 11 de marzo.

Declaró que a la próxima administración le corresponderá continuar muchas políticas iniciadas en estos años que son tareas de Estado, entre ellas la implementación de la reforma de pensiones y de la Ley Integral contra la violencia hacia la Mujer y la instalación del Ministerio de Seguridad Pública.

A su salida de la cita, Kast señaló que fue “una reunión muy positiva, muy republicana, para conocer situaciones que van a afectar y pueden requerir una coordinación entre el gobierno saliente y el gobierno entrante”.

“Hay ciertas situaciones que nos afectan transversalmente en temas de seguridad, de salud, en temas de educación, de vivienda, que requieren políticas de Estado”, dijo.

Aseguró que este no es un gobierno de una persona o de un partido político, sino mucho más amplio para poder lograr entendimiento en aquellos temas fundamentales.

Kast ganó las elecciones presidenciales la víspera como candidato del ultraderechista Partido Republicano, con el apoyo de la derecha tradicional y del también extremista Partido Nacional Libertario, cercano a las ideas de Javier Milei.