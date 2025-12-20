Recibe Papa León XIV cartas credenciales del nuevo embajador de Cuba

La ceremonia, tras la cual Rodríguez asumió formalmente su cargo al frente de la misión diplomática de la nación caribeña, tuvo lugar en la mañana de este sábado, en el Palacio Apostólico Vaticano

Leyde Rodríguez presentó al Papa las cartas credenciales que lo acreditan como embajador de Cuba en la Santa Sede. (Foto: PL)

El papa León XIV recibió este sábado, en audiencia, al nuevo embajador de Cuba ante la Santa Sede, Leyde Rodríguez, quien le presentó sus cartas credenciales, firmadas por el presidente de su país, Miguel Díaz-Canel.

La ceremonia, tras la cual Rodríguez asumió formalmente su cargo al frente de la misión diplomática de la nación caribeña, tuvo lugar en la mañana de este sábado, en el Palacio Apostólico Vaticano, señala una nota oficial.

En un comunicado de la oficina de prensa de la Santa Sede, se destaca que el diplomático cubano, de 57 años, es graduado del Instituto Superior de Relaciones Internacionales (ISRI) de su país y obtuvo un Doctorado en Ciencias Históricas en la Universidad de La Habana.

Desempeñó funciones como embajador ante Serbia y Montenegro, entre los años 2023 y 2025, además de misiones diplomáticas previas en Francia, del 2007 al 2011, así como en la República Democrática del Congo y la República del Congo entre 2002 y 2005.

En el tradicional intercambio de obsequios, previsto para este tipo de ceremonias, Rodríguez entregó al pontífice una obra escultórica en bronce del artista Douglas Lucas Mederos, que representa el espíritu de Cuba, su cultura y su capacidad de resistencia.

León XIV, por su parte, obsequió al embajador el libro Apartamento de la Audiencia Pontificia, sobre lugares históricos y artísticos donde el Santo Padre se reúne con fieles y diplomáticos, su estudio privado y sus habitaciones de estado, así como la Medalla Pontificia del Jubileo 2025.

Luego de su audiencia con el Obispo de Roma, Rodríguez fue recibido por el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, en un fructífero contacto, donde se abordaron diversos temas relacionados con los vínculos bilaterales, y asuntos de carácter internacional.

Se evidenció en el intercambio el respeto mutuo y la cooperación que caracterizan las relaciones diplomáticas entre el Vaticano y Cuba, que cumplieron en 2025 los 90 años de su establecimiento, así como la renovada voluntad del país antillano de fortalecer un diálogo ético y constructivo.

En horas del mediodía, tras la entrega de las cartas credenciales del nuevo embajador al papa León XIV, la misión diplomática cubana ofreció una recepción en la que participaron autoridades del Vaticano, así como miembros del Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede y representantes de diversos sectores de la sociedad italiana.

Asistieron, entre otros, el monseñor Juan Pablo Cerrillos, funcionario de la Secretaría de Estado del Vaticano; Sor Fabia Kattakay, Superiora de la Orden de Santa Brígida; Alfredo Luciani, presidente de la Asociación Caritá Política, así como Emilce Cuda y Rodrigo Guerra, secretarios de la Pontificia Comisión para América Latina.

En ese encuentro, efectuado en el marco de las celebraciones por el aniversario 67 del triunfo de la Revolución Cubana, que se conmemora el próximo primero de enero, Rodríguez reafirmó el propósito de “trabajar y colaborar con todos, en los diversos ámbitos”, para potenciar aún más los vínculos entre su país y la Santa Sede.

En relación con la audiencia papal, el embajador expresó que “fue una ceremonia maravillosa” y “guardaré siempre el gran recuerdo de la atención, la amabilidad y la conversación magnífica que tuve con el Santo Padre”.