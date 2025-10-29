Reinician este jueves las actividades docentes en Sancti Spíritus

Los centros externos y seminternos comenzarán mañana las actividades docentes con normalidad, mientras las instituciones educativas internas municipales y provinciales de Sancti Spíritus regresarán el fin de semana del pase para retomar las clases

Las escuelas pedagógicas reiniciarán las actividades docentes el próximo lunes, 3 de noviembre. (Foto: Facebook)

Tras haber sido decretada la normalidad en Sancti Spíritus, luego del paso del huracán Melissa por territorio nacional, la Dirección General de Educación informó que el sector retoma sus actividades habituales a partir de mañana en todos los centros educativos externos y seminternos (círculos infantiles, escuelas primarias, secundarias y preuniversitarios urbanos).

Mientras, las instituciones educativas internas municipales y provinciales regresarán del pase el fin de semana para reiniciar las actividades docentes el próximo lunes, 3 de noviembre; entre ellas la EIDE, el IPVCE, la Escuela de Arte y las pedagógicas. La transportación de esos estudiantes se coordina con la empresa de Transporte Escolar y se informarán más detalles en los próximos días.

La Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez y la Universidad de Ciencias Médicas regresarán el domingo para recomenzar el próximo lunes las actividades docentes.