Reitera Cuba voluntad de confirmarse como Centro Logístico para la Unión Euroasiática

Manuel Marrero, participó, de manera virtual, en el Consejo Intergubernamental Euroasiático. (Foto: PL)

El primer ministro cubano, Manuel Marrero, participó este viernes, de manera virtual, en el Consejo Intergubernamental Euroasiático, celebrado en la ciudad de Cholpón Atá de la República Kirguisa.

«Ratificamos la voluntad de Cuba de continuar fortaleciendo las relaciones con la Unión Económica Euroasiática, como referente de cooperación», acotó en la red social X.

Durante su intervención reiteró la voluntad de la isla de confirmarse como Centro Logístico para los países de la Unión Económica Euroasiática (UEEA), retomando la iniciativa del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en el pasado Consejo Supremo celebrado en Minsk, Belarús.

De acuerdo con reportes de la página oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores incentivó la cooperación conjunta para favorecer el desarrollo de la capacidad industrial de Cuba, mediante el procesamiento, la producción y la posterior distribución de productos con valor agregado a partir de materias primas de los países de la UEEA. Para ello se acordó en el Cuarto Foro Económico Euroasiático la creación de un Comité Bilateral en materia de logística entre la Cámara de Comercio de Cuba y el Consejo Empresarial de la Unión.

Esta es la decimoquinta sesión del Consejo Intergubernamental Euroasiático en la que participa Cuba tras recibir la condición de Estado Observador del mecanismo de integración, el 11 de diciembre de 2020.