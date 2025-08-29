Retornan 161 inmigrantes cubanos procedentes de Estados Unidos (+video)

Dos de las personas recién repatriadas se encuentran bajo investigación «como presuntos comisores de hechos delictivos antes de salir del país», añade el informe

Suman más de mil los devueltos en los primeros ocho meses del año desde diferentes naciones de la región. (Foto: Minint)

Un avión con 161 migrantes irregulares cubanos deportados por Estados Unidos llegó este jueves a La Habana en la octava operación de este tipo realizada desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump el 20 de enero de 2025.

Los migrantes devueltos -124 hombres y 37 mujeres- retornan a la isla «en cumplimiento de los acuerdos migratorios bilaterales» suscritos entre los Gobiernos de La Habana y Washington, indicó una nota del Ministerio del Interior (Minint), citada por la televisión estatal.

Dos de las personas recién repatriadas se encuentran bajo investigación «como presuntos comisores de hechos delictivos antes de salir del país», añade el informe.

También precisa que con esta operación suman 33 las devoluciones realizadas desde varios países de la región en el 2025, con un total de 1.001 personas retornadas, la mayoría desde Estados Unidos.

Las autoridades cubanas recalcaron que el país caribeño ratifica «su compromiso con una migración regular, segura y ordenada» y reiteraron el peligro y las condiciones de riesgo para la vida que representan las salidas ilegales del país.