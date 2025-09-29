Rotura en Planta Potabilizadora Yayabo interrumpe servicio de entrega de agua

Más de 48 horas llevan los clientes de las zonas centro y sur de la ciudad de Sancti Spíritus sin recibir el líquido. De dilatarse la reparación, se podrán afectar también los residentes en la parte norte

Fueron dos los equipos de bombeo que colapsaron este fin de semana en la Planta Potabilizadora Yayabo. (Foto: Facebook)

Una rotura de envergadura en el sistema de bombeo de la Planta Potabilizadora Yayabo provocó la interrupción del servicio de entrega de agua a través de las redes hidráulicas en las zonas centro y sur de la cabecera provincial.

Al decir de Roberto Nápoles Darias, director de la Empresa Provincial de Acueducto y Alcantarillado Sancti Spíritus, fueron dos los equipos de bombeo que colapsaron este fin de semana en dicha planta, de los cuales ya uno está en vías de solución, pero el otro aún no se logra concluir.

“Se trata de la adaptación de unos rodamientos que no tienen similares en ninguna entidad de la provincia —aclara Nápoles—, por ser un equipo de procedencia iraní, a los cuales los trabajadores de la brigada provincial de la Unidad Empresarial de Base de Mantenimiento y Construcción de la entidad tratan de adaptar otros, pero para ello es preciso trabajar en el torno, aprovechando las pocas horas de electricidad para avanzar en una labor que requiere de tiempo, concentración y mucha precisión”.

Igualmente, dijo que ahora está afectado el servicio de abasto de agua en las zonas centro y sur, pero en la medida que avancen las horas y no se concluya la reparación, en gran medida por falta de fluido eléctrico, podrá interrumpirse el abasto también en la parte norte de la ciudad.